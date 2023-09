Léo Michaud triomphe en BMX 

Le Circuit BMX de l’Est a conclu sa première saison avec l’organisation de sa finale régionale, le 16 septembre, à Rivière-du-Loup. Un athlète local, Léo Michaud, en a profité pour terminer en beauté avec de belles victoires. Il a été couronné champion dans la catégorie 13-14 ans.

Léo Michaud, du club cycliste La Meute, a participé aux six courses de la saison, accumulant plusieurs belles victoires et un total de 177 points. Eliot Beauregard du club Les Lynx de Kamouraska et Julien April, lui aussi de La Meute, ont complété le podium de cette catégorie compétitive avec 163 et 162 points respectivement.

La fin de semaine dernière, Léo Michaud a terminé sa saison en force en remportant l’épreuve du contre la montre et la finale régionale de Rivière-du-Loup. Au final, il a terminé avec les meilleurs temps dans trois des quatre compétitions au programme de la saison.

Selon Simon Cooper, organisateur du Circuit BMX de l'Est et entraineur au club La Meute, Léo Michaud était le concurrent à battre cet été. Le jeune homme, qui avait arrêté le BMX depuis deux ans, a dominé après avoir effectué un retour de façon tout à fait naturelle sur la piste.

«Il est retombé là-dedans assez bien et il m’a surpris! […] Il est compétitif même au niveau provincial, alors il va être à surveiller», a confié M. Cooper, prenant aussi soin de souligner sa belle attitude.

«Ce n’est pas juste un bon athlète, c'est un exemple par son comportement avec les autres compétiteurs», a-t-il ajouté au sujet de celui qui a aussi participé à son premier championnat canadien, à Drummondville, cet été. Malgré une chute, il avait réussi à gagner la finale B dans sa catégorie. Un bel exploit.

De son côté, le champion est très heureux de la tournure des événements. «Je ne croyais vraiment pas avoir autant de succès, car je recommençais seulement pour le plaisir et je ne savais pas que je pouvais autant m’améliorer en si peu de temps», a-t-il mentionné.

«Je suis très fier de moi. C’est un rêve que j’ai depuis que j’ai commencé le BMX à l’âge de 6 ans qui se réalise», a-t-il ajouté.

Léo Michaud aime le sport pour l’adrénaline, les sensations fortes et la fébrilité de se présenter sur la ligne de départ. En ce sens, ce n’est pas étonnant qu’il pratique aussi le motocross.

«Les deux sports se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de sauts et de virages, autant en moto qu’en BMX. La moto m’aide dans le contrôle de mon vélo dans les airs», a-t-il raconté.

Parmi les autres athlètes de La Meute, Guillaume Sénéchal et Nathan Thériault ont respectivement pris les 5e et 7e rangs de la catégorie 13-14 ans.

Kiana Lévesque, avec une première place chez les 7-8 féminin, et Xavier St-Onge, avec une première place chez les 15-16 ans, ont fait belle figure grâce à de leurs performances respectives, que ce soit à Rimouski, Saint-Modeste et/ou Rivière-du-Loup. Même chose pour Arnaud Fortin (2e place chez les 11-12 ans), Lou Lévesque (2e chez les 7 ans) et Liam Lévesque (6e chez les 9-10 ans) à la suite des événements auxquels ils ont pris part.

Chez les athlètes plus âgés, Hugo Fortin (3e) et Éric Dubé (5e) ont bien fait à leurs courses chez les 35 ans et plus.

L’organisation du Circuit BMX de l’Est se réjouit du succès rencontré à sa première saison officielle. Des participants de Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Antonin, Rimouski, St-Donat, Saint-Fabien et Québec, âgés de 5 à 48 ans, ont participé aux courses.