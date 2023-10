De jeunes joueurs inspirés par les Braves Batitech 

Les Braves Batitech du Témiscouata forment une puissance dans la Ligue de baseball senior Puribec depuis 2020. Une période durant laquelle ils ont non seulement remporté trois championnats, mais encouragé des dizaines de joueurs et joueuses à pratiquer le baseball. Comme quoi, il n’y a parfois rien de plus fort qu’un modèle inspirant.

Contactée quelques jours après le plus récent championnat des Braves, l’Association de baseball mineur de Témiscouata (ABMT) était catégorique : les victoires des «grands frères» et la popularité du baseball dans la région sont en corrélation directe.

«Depuis de nombreuses années, les succès des Braves senior ont un impact positif sur le baseball mineur au Témiscouata, c’est évident», a partagé le président Sébastien Ouellet.

Dans les derniers mois, 140 jeunes étaient inscrits au baseball dans plusieurs catégories. L’Association comptait par exemple trois équipes Atome, trois Moustiques, deux Pee-wee et une Bantam. Quatre joueurs d’âge Midget ont aussi évolué avec Rivière-du-Loup cette année, et deux autres ont été sous-classés Bantam.

En 2021 et 2022, l’Association avait connu des années records avec 122 et 150 inscriptions respectivement. Et même si elle fait face aux défis de garder ses joueurs localement, les résultats sont probants. Le baseball est en santé au Témiscouata. Une situation attribuable à plusieurs facteurs… dont celui de compter sur une équipe championne qui joue des parties locales plusieurs semaines par été.

«Lors des matchs locaux, c’est un rendez-vous au parc des Braves pour plusieurs familles du Témiscouata, a noté Sébastien Ouellet. Ce qui est intéressant, c’est que les joueurs sur le terrain ont pour la plupart évolué dans les rangs du baseball mineur au Témiscouata.»

«À chaque match, un joueur du baseball mineur agit aussi comme préposé au bâton et il fait partie du discours d’avant-match et des célébrations de fin de match», a-t-il ajouté.

Sébastien Ouellet souligne également l’importance de certains athlètes dans la communauté. «Plusieurs joueurs, comme Dany Paradis-Giroux, Félix Castonguay et Étienne Bergeron s’impliquent directement auprès des jeunes. Ils donnent du temps et participent à un nouveau programme de baseball scolaire qui a vu le jour l’an dernier.»

RÉSULTATS

En termes de résultats, l’Association de baseball mineur de Témiscouata voit aussi une grande progression sur le terrain. Évidemment, le travail des entraineurs bénévoles, tout comme l’implication d’un coordonnateur baseball, y sont pour beaucoup. Mais il est évident que les jeunes sont motivés de connaitre eux aussi le succès en équipe.

Cette saison seulement, les équipes du Témiscouata ont récolté plusieurs honneurs. Lors des plus récents championnats régionaux, plusieurs équipes ont brillé, dont le 11UA (bronze), les deux 11UB (or et bronze), et les 13UA et 13 UB (argent). L’équipe 11UA a aussi remporté le tournoi de Rivière-du-Loup en juin, tandis que la formation 13UB a gagné une médaille d’argent au tournoi de Rimouski en juillet.

«C’est sans compter plusieurs joueurs de notre région qui ont évolué avec les équipes de Rivière-du-Loup et Rimouski dans le AA et le AAA», a précisé Sébastien Ouellet.

L’avenir est prometteur pour les jeunes joueurs de baseball du Témiscouata, et il n’est pas du tout impossible que l’Association constate une nouvelle hausse des inscriptions dès le printemps prochain.