Tristan Pomerleau aura un rôle de leader avec les 3L

L'état-major des 3L de Rivière-du-Loup a annoncé la composition de son groupe de leaders pour la saison 2023-2024. Le Louperivois Tristan Pomerleau, qui jouera bientôt une première saison dans sa ville natale, a été sélectionné comme assistant au capitaine.

Avec le départ du vétéran Mathieu Guertin et la disponibilité partielle de Janick Asselin, la direction des 3L a souhaité faire des ajouts afin de supporter Louick Marcotte dans son rôle de capitaine. Tristan Pomerleau et Marc-Olivier Crevier se joignent ainsi aux leaders officiels de l’équipe. Maxime St-Cyr conserve quant à lui son «A».

Selon l’organisation, Tristan Pomerleau démontre toutes les qualités d'un leader autant sur la glace qu’à l’extérieur. Il est fier de porter les couleurs de sa ville natale et de son équipe. «Il s'assurera que tous les joueurs portant cet uniforme auront la même fierté et le même dévouement. Âgé de 27 ans, il représente le présent et le futur de notre organisation», a souligné la direction dans une publication sur les réseaux sociaux.

Pomerleau a été capitaine des Tigres de Victoriaville pendant plusieurs années, entre 2014 et 2017.

De son côté, Marc-Olivier Crevier-Morin disputera une deuxième saison avec les 3L. Celui qui a mérité le titre de MVP des 3L lors de la dernière campagne impose le respect dans la chambre et sur la glace. Il a déjà été capitaine et assistant dans le passé et il véhicule très bien les valeurs de l'organisation. L’athlète de 27 est identifié comme un pilier de la brigade défensive de l’équipe.

L’organisation des 3L se réjouit de pouvoir compter sur plusieurs joueurs ayant été capitaines ou assistants dans le passé, que ce soit dans le Midget AAA, dans la LHJMQ ou au niveau universitaire. Elle souligne d’ailleurs que d’autres joueurs, comme Simon Chevrier, Michael Ward, Mathieu Coderre-Gagnon et Janick Asselin, joueront également un rôle de leaders à l’interne.