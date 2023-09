Alex Belzile compte prouver qu’il a sa place dans la LNH

Après avoir signé une entente de deux ans avec les Rangers de New York cet été, Alex Belzile est présent ces jours-ci au camp d’entrainement de l’équipe. Fidèle à lui-même, l’athlète de Saint-Éloi n’est pas dans la demi-mesure. Il compte tout faire afin de prouver à l’état-major qu’il a sa place au plus haut niveau.

À 32 ans, Belzile revient d’une saison durant laquelle il a joué 31 matchs avec le Canadien de Montréal, un sommet en carrière. Il s’est imposé comme un travaillant acharné et un joueur pouvant amener une belle profondeur à une équipe.

C’est donc sans surprise que l’athlète souhaite poursuivre l’aventure de la LNH au cours des mois à venir. Dans une récente entrevue diffusée par l’organisation des Rangers le 26 septembre, il s’est dit enthousiaste de franchir les prochaines étapes.

«C’est vraiment le fun jusqu’à présent. D’arriver dans une nouvelle organisation, c’est excitant […] À chaque camp d’entrainement, tu essaies de prouver que tu es un joueur de la Ligue nationale. Je fais de mon mieux, je travaille fort et je suis excité à l’idée de jouer plus de parties hors-concours», a-t-il confié.

«C’est un gros changement, mais je crois que c’est pour le meilleur. Je suis très excité de faire partie de l’organisation des Rangers», a-t-il dit au sujet de sa nouvelle opportunité à New York.

Lors du premier match présaison, dimanche, les «Blueshirts» ont été déclassés 3 à 0 par les Bruins de Boston. Alex Belzile a passé un peu plus de 14 minutes sur la glace. Il n’a pas été habillé le 26 septembre en soirée contre les Islanders. Ses coéquipiers ont remporté ce match 4 à 2.

«Les matchs préparatoires sont faits pour travailler sur les systèmes et les nouvelles choses que le personnel d’entraîneurs te demande de faire. Plus le camp d’entraînement avance, plus tu es à l’aise, et c’est ce qui est arrivé à la première partie», a souligné Belzile.

«Jusqu’à présent, ç’a été très le fun d’apprendre à connaitre [tout le monde].»

Rappelons que l'entente signée par le hockeyeur cet été est à deux volets pour la première saison, et à un volet pour la seconde, ce qui l’assurera d’un salaire de la LNH pour 2024-2025.