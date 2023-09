Janick Asselin sera de retour avec les 3L

La réputation des entraineurs et entraineures impliqués au KRTB n’est plus à faire, eux dont les athlètes s’illustrent régulièrement sur les scènes régionales, provinciales et même nationales. Le dévouement et la passion de certains d’entre eux ont d’ailleurs été reconnus à grande échelle dans le cadre de la Semaine nationale des entraineurs qui est ...