Le travail d'entraineurs locaux salué 

La réputation des entraineurs et entraineures impliqués au KRTB n’est plus à faire, eux dont les athlètes s’illustrent régulièrement sur les scènes régionales, provinciales et même nationales. Le dévouement et la passion de certains d’entre eux ont d’ailleurs été reconnus à grande échelle dans le cadre de la Semaine nationale des entraineurs qui est fêtée du 16 au 24 septembre 2023.

Ces derniers jours, plusieurs fédérations et organisations sportives ont invité leurs membres à féliciter et remercier les entraineurs qui font une différence dans leurs milieux respectifs. Sans surprise, plusieurs passionnés d’ici ont été nommés.

CLUB FILOUP

La Fédération d’athlétisme du Québec a par exemple publié cette semaine une publication au sujet de l’entraineure Karyn Thibault du Club Filoup de Rivière-du-Loup. Signé par la présidente du club, Édith Lévesque, le texte décrit Mme Thibault – qui a pris la relève de Marcel Gagnon en janvier 2022 – comme la «clef» qui contribue à la transformation actuelle du club louperivois.

«Karyn incarne parfaitement ce qu’elle demande aux jeunes athlètes, a-t-elle écrit. Nous espérons faire longue route avec Karyn…femme de cœur, elle a une éthique de travail impeccable et relève avec brio les défis qui se présente à elle. Merci d’être avec nos jeunes Karyn! Merci d’être avec nous!»

LOUPS-MARINS

En natation, les nageurs et nageuses du Club de natation les Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont aussi souhaité remercier leur entraineur, Étienne Boulanger. Ce dernier est impliqué avec le club depuis plus de 10 ans, et il a eu un impact direct sur son développement – et ces succès – ces dernières années.

«Étienne, ta fiabilité, ta confiance, ton respect et ta détermination font de toi un entraîneur apprécié de tous dans le club. Nous sommes réellement chanceux d’avoir quelqu’un comme toi qui nous entraînes tous les jours. Si vous connaissez Étienne, vous savez que vous ne le verrez jamais de mauvaise humeur sur le bord de la piscine. Il nous transmet tous les jours sa passion pour la natation et bien qu’il soit notre entraineur, il représente aussi un modèle pour nous tous», ont partagé les athlètes dans un message partagé par la Fédération de natatation.

Toujours en natation, soulignons que le travail de l’entraineure Jessy Côté a récemment été reconnu par une nomination au gala de la Fédération de natation du Québec. Elle est finaliste dans la catégorie «Entraineur(e) inspirante(e)» sur la scène régionale.



ALBATROS

En hockey, le nouvel entraineur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, Michel Ouellet, a aussi reçu une mention à l’échelle provinciale. La Ligue de développement M18 AAA du Québec a signé un portrait de l’ancien joueur de la LNH. Il y explique son intérêt envers le développement des jeunes.

À une échelle plus locale, le Club Filoup et la Structure intégrée des Albatros de l’Est-du-Québec, entre autres, ont pris l'initiative de souligner le travail de leurs précieux entraineurs.