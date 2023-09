Les Braves Batitech défendent leur titre avec succès 

La série finale a peut-être été plus longue qu’anticipée, et le dernier match s’est joué sur le terrain adverse, mais l’objectif des Braves du Témiscouata est atteint et complété : ils sont champions de la Ligue de baseball senior Puribec pour une deuxième saison consécutive. La formation a eu le dessus sur le Shaker de Rimouski, se permettant ainsi de repartir vers la maison avec la Coupe Verret-Couture.

Les Braves ont fait fi de la pression d’un match ultime disputé loin de leur parc chéri pour soutirer une victoire de 8 à 5 contre le Shaker. Il s’agit d’un troisième championnat en quatre ans – et surtout d’une quatrième présence de suite en finale – pour les représentants du Témiscouata.

UNE FINALE CHAUDEMENT DISPUTÉE

Les Témiscouatains ont entamé le match en lion, marquant trois points dès leur première présence au bâton. Si ce n’était pas des prises réussies par le lanceur Alexis Dubé, venu en relève au vétéran Mathieu Gobeil, les dommages auraient pu être beaucoup plus importants.

À leur tour en offensive, le Shaker ne s’est pas laissé intimidé par l’as Dany Paradis-Giroux. Ils ont répliqué avec plusieurs coups sûrs, réussissant même à produire un point. Tous les espoirs étaient permis.

Le pointage est d’ailleurs demeuré inchangé jusqu’en début de quatrième manche. Paradis-Giroux a alors rappelé sa grande polyvalence en réussissant un circuit de deux points. C’était maintenant 5 à 1.

En fin de 4e manche, le Shaker avait les buts remplis, mais l’équipe n’a pas été en mesure de marquer un seul point. Un double jeu accordé aux Braves a notamment permis à l’équipe de garder son avance importante.

La situation s’est reproduite en 6e manche et l’équipe rimouskoise n’a cette fois pas manqué sa chance. La formation a ajouté trois points sur un triple, puis un autre sur une course au marbre, alors qu’il y avait deux retraits. 5 à 5.

En septième manche, les Braves ont eu une opportunité en or de reprendre les devants, eux qui ont eu les buts remplis plus d’une fois. Ils ont réussi à conclure avec trois points consécutifs, notamment sur de mauvais lancers et de mauvais jeux. 8-5.

Au monticule, Dany Paradis-Giroux est venu compléter le travail, complétant une bonne performance dans l’ensemble. Le joueur-vedette a connu des séries exceptionnelles. Avant la finale, il avait d’ailleurs été tout feu tout flamme en séries. En 10 présences sur la butte, il avait accumulé 7 victoires et 3 sauvetages, retirant au passage 53 joueurs sur des prises.

Pour Rimouski, Mathieu Gobeil, Alexis Dubé, Émile Maisonneuve et Benjamin Roy se sont tous succédés.

SÉRIE DE SUCCÈS

Confiants en leurs moyens, les Braves n’ont finalement pas laissé les deux dernières défaites venir les déstabiliser. Ils se sont présentés à Rimouski pour gagner et ils y sont parvenus de belle façon.

Dans les séries, les Braves avaient vécu de l’adversité avec des affrontements serrés. Ils étaient tout de même sortis victorieux contre CIEL-FM de Rivière-du-Loup (3 à 2) et les champions de la saison régulière, les Cataractes de Grand-Sault (4 à 3).

Depuis leur victoire en 2020, un gain qui mettait fin à une disette d’une douzaine d’années, les Braves Batitech ont été une force constante dans la Ligue Puribec. La formation est d’autant plus composée, année après année, du même noyau de joueurs avec les Paradis-Giroux, Castonguay, Ouellet, Dugas, Pearson et Bergeron.

Cette saison, les Braves ont terminé le calendrier au 4e rang du classement général, à trois victoires de la tête, avec une fiche de .500, soit 10 victoires et 10 revers. Ils ont toujours été solides à la maison avec une fiche de 7-3. Ils ont aussi été l’équipe la plus productive offensivement avec 136 points produits.