Une étape à la fois pour les Albatros 

Les Albatros du Collège Notre-Dame comptent peut-être sur un nouvel entraineur-chef et une majorité de nouveaux visages, mais l’identité de l’organisation demeure essentiellement la même, celle d’un groupe de travaillants. Les amateurs retrouveront des athlètes qui batailleront pour chaque victoire, promet le pilote Michel Ouellet.

C’est avec des yeux complètement nouveaux que le nouvel entraineur-chef a évalué le talent de l’Est-du-Québec au plus récent camp d’entrainement de l’équipe. Chaque joueur a eu la chance de se faire valoir. Pour preuve, les derniers choix ont été confirmés à la toute fin du processus, après plusieurs matchs hors-concours.

«Rien n’était décidé dès le début. Je connaissais quelques joueurs, mais sans plus. Ç’a vraiment été un plus d’avoir plusieurs semaines pour prendre le temps de bien faire les choses. On a eu de beaux casse-têtes à résoudre», a confirmé Michel Ouellet, moins de 24 h avant que les oiseaux ouvrent leur saison sur la route.

«Tout le monde devait se prouver. On recherchait des joueurs qui prennent les bonnes décisions. Ç’a été le message dès le début du camp d’entrainement. C’est ce qu’on voulait. Plus tu as la rondelle, plus tu as de chances de gagner la partie. On a regardé ça beaucoup et on pense avoir pris les meilleurs joueurs à ce niveau-là.»

Les Albatros sont reconnus comme des travaillants, des joueurs déterminés et persévérants. Ce sera encore le cas cette année, croit Michel Ouellet. Le pilote estime néanmoins que le jeune groupe compte sur de belles habiletés. Il souhaite permettre à ses protégés de se développer, tout en leur inculquant de bonnes habitudes.

«Quand tu ne perds pas de rondelles dans les endroits dangereux, tu attaques, tu ne fais pas juste te défendre […] Si on peut rendre le travail de l’adversaire difficile, puis reprendre la possession le plus vite possible, on devient ‘’l’agresseur’’. On a le contrôle et on se donne des chances.»

Michel Ouellet a joué 190 matchs dans la LNH. Même s’il a évolué avec de grands joueurs, dont Sidney Crosby, Mario Lemieux Vincent Lecavalier et Martin St. Louis, il est bien au fait de l’importance de la défensive, encore plus pour une équipe qui doit travailler chacun de ses buts.

«Il faut bien jouer défensivement. C’est primordial, a-t-il confirmé. Si tu y vas tout le temps à fond, ça ne fonctionne pas. L’objectif, c’est d’en donner le moins possible pour pouvoir gagner. On ne comptera pas six buts à chaque match. On veut être compétitifs.»

«On veut leur donner un encadrement, un système qui va les aider .Si les choses sont bien faites, on sera du bon côté et on aura de bons résultats», a-t-il complété.

UNE JEUNE ÉQUIPE

La formation 2023-2024 des Albatros du Collège Notre-Dame est jeune, aucun doute. L’équipe compte en début de saison sur sept joueurs de 15 ans et la majorité des joueurs sont aussi à leur première saison dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA. Une poignée de vétérans complètent le portrait.

Questionné sur sa sélection d’un nombre aussi important de jeunes joueurs, l’homme de hockey a été clair : ils n’ont pas été choisis «pour planifier en vue de l’année prochaine».

«Ils ont bien fait et ils ont mérité leur place. L’objectif, c’est d’avoir les meilleurs et ils en ont fait partie», a mentionné Michel Ouellet, convenant que les joueurs avec plus d’expérience devront contribuer à plusieurs niveaux. Une étape à la fois.

«Nos leaders devront les orienter dans la bonne direction, dans leurs bonnes habitudes c’est certain», a-t-il laissé entendre.

Parlant de meneurs, l’organisation des Albatros a choisi Alexis Poirier comme capitaine. L’athlète de Carignan, une petite municipalité de la Rive-Sud de Montréal, en sera à sa deuxième saison complète à Rivière-du-Loup. Il a impressionné par son éthique de travail et sa prestance.

«Il est toujours prêt à faire ce qu’il faut pour que l’équipe soit prête. Il a du vécu. Il vient de l’extérieur, mais il a décidé de revenir chez nous. Il a donc voulu s’impliquer, rester un Albatros. Ça veut dire quelque chose. Quand il entre sur la glace, les autres n’ont pas le choix de suivre», a décrit Michel Ouellet.

Il sera épaulé par les vétérans Elliot Dubé, 16 ans, de Saint-Pascal, et Antoine L’Italien, 15 ans, de Sainte-Anne-des-Monts, qui ont aussi porté les couleurs des Albatros l’an dernier.

Victor Poulin, un attaquant de 17 ans, de St-Michel-de-Bellechasse, complète le quatuor. L’an dernier, l’ailier droit jouait pour les Chevaliers de Lévis. Il avait terminé la saison avec 27 points, dont 14 buts, en 42 matchs. «C’est un rassembleur et sa présence sera bénéfique pour nous. On a besoin de joueurs qui vont ouvrir le chemin.»

La fin de semaine dernière, les Albatros ont joué leurs deux premiers matchs. Ils ont subi des revers de 3 à 2 en prolongation à Saint-Eustache, avant de s’incliner 4 à 1 contre le Phénix du Collège Esther-Blondin.

Rendez-vous le 23 septembre prochain pour le match d’ouverture locale des Albatros au Centre Premier Tech à 19 h. Les Forestiers d’Amos seront en visite.