Dek Hockey : une équipe louperivoise sacrée championne provinciale

La région de Rivière-du-Loup a été représentée de très belle façon lors du plus récent championnat provincial de dek hockey organisé dans Charlevoix. Plusieurs équipes locales y ont offert de belles performances, mais l’une d’entre elles s’est particulièrement illustrée en remportant la finale de sa catégorie.

La formation Excavation Bourgoin Dickner de Rivière-du-Loup, composée d’anciens joueurs des Albatros du Collège Notre-Dame et des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, a ainsi enlevé les grands honneurs de la catégorie D2 masculin, qui regroupait 19 équipes, à la suite d’un parcours parfait de six victoires en autant de matchs.

L’équipe a entamé la compétition avec deux victoires ce samedi 9 septembre, avant de poursuivre avec quatre gains consécutifs le lendemain, dont une victoire par blanchissage, en demi-finale, contre un groupe de Montréal. En finale, elle a vaincu les Barbajous de Joliette par la marque de 2 à 1.

Excavation Bourgoin Dickner a terminé le tournoi avec une fiche impressionnante de 25 buts comptés contre seulement 8 buts accordés. La formation a été menée offensivement par son capitaine, Raphaël Hamelin. L’athlète a d’ailleurs terminé au sommet des pointeurs (et des buteurs) de la catégorie avec une récolte de 9 buts et 5 passes pour 14 points en 6 matchs.

«La finale a été très serrée, mais sinon, ça s’est très bien déroulé. On n’a jamais vraiment été inquiétés […] On voulait vraiment gagner et on avait l’équipe pour [atteindre notre objectif]», a souligné le principal intéressé, lundi.

L’équipe championne était formée de Raphaël Hamelin, Étienne Dumont, Anthony Hamelin, Alexis Audibert, Louis-Étienne Dionne, Mathis Pelletier, Mathis Kearney, Thomas Levasseur, Samuel Sirois, Alex Pelletier et le gardien Samuel Francoeur, tous âgés entre 19 et 22 ans.

Notons que le groupe avait obtenu son laissez-passer pour le championnat provincial après avoir remporté les honneurs de la saison régulière dans sa ligue à Rivière-du-Loup. Pour plusieurs joueurs, il s’agissait d’une troisième participation au grand rendez-vous national.