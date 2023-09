Les cyclistes d’Israël-Premier Tech à Rivière-du-Loup 

Les cyclistes Hugo Houle, Michael Woods et Guillaume Boivin, ainsi que plusieurs autres coéquipiers de l’équipe Israël-Premier Tech, étaient de passage à Rivière-du-Loup, ce mardi 5 septembre. Les athlètes ont profité de leur visite sur le campus de Premier Tech pour rencontrer les équipiers et tenir une séance d’entrainement en route vers les prochains Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal.

Les nombreux passionnés de vélo de la multinationale ont ainsi eu l’opportunité de féliciter et de discuter brièvement avec les athlètes de hauts niveaux, dont certains ont bénéficié d’une visibilité internationale sans précédent au cours des deux dernières années.

Après la victoire d’étape d’Hugo Houle célébrée la saison dernière, Michael Woods a lui aussi remporté une étape, la neuvième, lors du plus récent Tour de France. Un deux en deux pour des cyclistes canadiens et Israël Premier Tech qui a fait partie d’un groupe sélect d’équipes ayant remporté une étape lors du dernier grand rendez-vous du cyclisme international.

«Maintenant que les Grand Prix sont revenus, c’est un moment privilégié, quelques jours avant les courses du Québec, d’avoir les coureurs, d’avoir les membres de l’équipe et du management à Rivière-du-Loup et de pouvoir connecter avec nos équipiers et l’entreprise. C’est un moment annuel très attendu», a reconnu le président et chef de la direction chez Premier Tech, Jean Bélanger.

Selon lui, la visite des coureurs crée un moment d’effervescence et d’énergie sur le campus. Cette année, l’événement survient aussi en marge des célébrations du 100e anniversaire de l’entreprise. De grandes festivités sont d’ailleurs prévues au courant de la fin de semaine, ce qui a ajouté à la fébrilité.

Pour le cycliste Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, c’était une deuxième présence en sol louperivois. Il était venu une première fois l’an dernier, après les fortes émotions vécues quelques semaines plus tôt sur le Tour. Il s’est réjoui d’être de retour cette année.

«C’est toujours un plaisir de venir faire un tour à Rivière-du-Loup. C’est très agréable d’être entouré de tous nos coéquipiers et de leur faire découvrir l’entreprise», a-t-il déclaré.

«Les gens ont beaucoup de questions, que ce soit sur la préparation, l’entrainement, la nutrition. C’est intéressant de discuter avec eux.»

De son côté, Michael Woods en était à une première visite au Bas-Saint-Laurent en plus de 30 ans. Il était alors venu en vacances avec sa famille. «Nous sommes vraiment chanceux. Le paysage est si joli. Je suis très fier de montrer la beauté du Québec à mes coéquipiers», a-t-il mentionné.

Les deux cyclistes n’ont pas manqué de souligner l’importance du soutien de Premier Tech. Ils ont aussi salué le sentiment d’appartenance et de famille qui provient de l’entreprise.

«C’est vraiment une entreprise qui, même si elle a 100 ans, garde un esprit jeune et on peut sentir cette énergie. C’est vraiment important dans cette équipe. Nous sommes une famille et nous avons cette sensation ici chez Premier Tech», a ajouté Woods.

Les cyclistes ont quitté le campus de Premier Tech vers 14 h en direction de Saint-Jean-Port-Joli. Certains, accompagnés d’équipiers, ont cessé de pédaler au Kamouraska au terme d’une courte séance d’entrainement.

Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal auront lieu les 8 et 10 septembre prochains. Hugo Houle se dit en confiance à l’approche des deux courses québécoises. Ce dimanche, il a terminé au 3e rang de la Classique de cyclisme du Maryland, à Baltimore. «La forme est définitivement là», s’est-il réjoui, ne cachant pas que l’objectif de l’équipe – la plus canadienne du circuit international – est de monter sur la plus haute marche du podium en sol québécois.

Michael Woods, lui, espère pouvoir s’imposer à Montréal, un circuit qui lui convient mieux. Ce sera sa première course depuis un Tour de France qu’il n’est pas près d’oublier.