Les loisirs s'éclatent à Trois-Pistoles

Le service des loisirs de Trois-Pistoles propose une programmation variée pour vous offrir plus d’une occasion de bouger et de demeurer actif avec l’automne qui vient. Avec le retour d’activités prisées s’ajoutent plusieurs nouveautés! Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations entourant la programmation actuelle, rendez-vous en ligne sur la plate-forme Sport-plus.

Une offre pour retraités

Présentées la saison passée, les ligues de pétanque et de palets reprendront dès novembre au Centre culturel et ce jusqu’en mai. À cette offre s’ajoutent des séances de Zumba Gold animées par Natasha Foster, ainsi qu’une ligue de Pickleball. Du côté de la Piscine régionale des Basques, située à Trois-Pistoles, c’est la reprise des cours d’aquaforme, d’aquastep ainsi que d’aquajogging, des séances de jour comme en soirée étant ouvertes à tous.



Midi pressés, pour travailleurs acharnés

Comme certains disposent de peu de temps pour profiter de loisirs, plusieurs seront heureux d’apprendre que des séances de Zumba Fitness seront offertes deux fois semaine entre 12 h et 12 h 45. Deux séances de bain libre sont également proposées sur l’heure du diner.



Du karaté avec Dojo Maxime Ouellet

Autre nouveauté en 2023 est la présentation de cours de karaté pour les 10 ans et plus, incluant la clientèle adulte, le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30, au Centre culturel. Cette offre se fait en collaboration avec le Dojo Maxime Ouellet.

Le retour des classiques

Comme certains classiques demeurent indémodables et toujours autant appréciés, les soirées de badminton et de volley ball seront bien sûr de retour pour l’automne, la session débutant le 11 septembre pour finir le 11 décembre. Et comme octobre annoncera l’ouverture de la glace à l’Aréna Bertrand-Lepage, où de multiples séances de patinage libre sont proposés quotidiennement, prenez de l’avance et faites aiguiser dès maintenant vos patins. Pour ce faire, rendez-vous à l’aréna entre 7 h et 12 h ou 13 h et 16 h et n’oubliez pas d’avoir en main les 6 $ nécessaire pour couvrir les frais reliés à ce service.



Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Julie Raymond, adjointe à la direction du service des loisirs, au 418 851-1995 poste 4284.