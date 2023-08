Deux nouvelles signatures chez les 3L

Les 3L ont annoncé deux nouvelles signatures dans les derniers jours. L’organisation accueille pour une deuxième année Danick Crête et a fait l’acquisition de Sébastien Laferrière en provenance de l’assurancia de Thetford Mines.

Lors de la saison dernière, Daniel Crête a été limité à jouer cinq matchs pour les 3L en raison de d'autres engagements. Cette année, il devrait disputer la moitié des matchs en plus des séries éliminatoires.

Le défenseur offensif de 5’11’’ et de 209 lbs a amassé 7 points en 5 matchs lors de la dernière campagne. Avant son passage avec l'équipe il avait amassé 38 points en 63 matchs dans la ligue Magnus et 37 points en 85 matchs avec les Aigles Bleus de Moncton.

«Il a ajouté beaucoup d'attaque à notre défensive l'année dernière et c'est une arme en avantage numérique. Il augmentera considérablement son implication cette saison et ce sera une option de plus pour nous. Il est déçu de ne pas avoir contribué l'année dernière dans les séries éliminatoires, alors il a encore plus un désir de faire une différence cette saison avec les changements à son occupation», a commenté le directeur général des 3L, Fabien Dubé

SÉBASTIEN LAFERRIÈRE

Le robuste attaquant de 36 ans arrive chez les 3L avec une expérience de 312 matchs dans la LNAH où il a amassé 16 points et passé 2095 minutes au cachot.

Le colosse de 6'2" et 260 lbs est un ancien joueur de l'Océanic de Rimouski. Il a disputé 157 matchs dans la LHJMQ.

M. Dubé croit qu’avec l'ajout d'un 20e joueur cette saison, l’organisation gagnera en robustesse. «Laffy nous a démontré de l'intérêt à jouer à Rivière-du-Loup et nous sommes heureux de son acquisition. Il apportera de l'expérience et du respect sur la glace. Il roule sa bosse dans la ligue depuis 14 saisons. Sa mère réside à Trois-Pistoles et il trouvait important de venir jouer au Bas-Saint-Laurent. Il est excité pour la prochaine saison. Il a un fort lien avec Éric Haley et il a hâte de retravailler avec lui. Nous avons une jeune équipe et il viendra apporter de la protection», a souligné le directeur général.