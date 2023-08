Olympiques 2024 : Justine Pelletier contribue à la qualification du Canada

L’équipe féminine de rugby à 7 du Canada a obtenu son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris 2024 ce weekend, après une écrasante victoire de 53 à 0 contre le Mexique lors de la finale du tournoi Rugby Americas North 2023 à Langford en Colombie-Britannique. Après une pause bien méritée, l'athlète louperivoise Justine Pelletier se préparera avec ses coéquipières pour le grand rendez-vous international du sport.

«C'était un bel effort d'équipe. Nous allons commencer à travailler pour se préparer pour les Jeux, c'est une approche différente, et ce n'est que le début», souligne l'athlète de Rivière-du-Loup. Bien qu'elle ait contribué au succès du Canada, sa place n'est pas assurée au sein de l'équipe nationale de rugby à 7.

Membre de l'équipe canadienne de rugby à 15, Justine Pelletier a intégré la formation de rugby à 7 au cours des dernières semaines. Elle a été invitée au camp d’entrainement de l’équipe de rugby à 7 avec trois olympiennes et 11 joueuses qui avaient participé à la Pacific Four Series 2023 de World Rugby à Ottawa contre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

«Mon but est d'être une joueuse de rugby du plus haut niveau. Ce sera à suivre pour mon implication dans l'une ou l'autre des formations pour la suite», explique Justine Pelletier. Elle est maintenant de retour en France afin de poursuivre son entrainement.

L’athlète louperivoise a été sélectionnée à la suite de matchs amicaux et d’un camp d’entrainement. Justine Pelletier garde la tête froide et se concentre sur un objectif à la fois. Le premier, assurer la place de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris 2024, est désormais atteint. Chaque formation sportive confirmera son alignement de joueuses quelques semaines avant ce grand rendez-vous international du sport.

Rappelons que les Lionnes du Stade Bordelais, l’équipe de rugby de Justine Pelletier, ont remporté le titre de championnes de France en juin 2023. La Louperivoise a aussi participé à la Coupe du monde de rugby l’automne dernier en Nouvelle-Zélande avec l’équipe du Canada.