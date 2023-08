Un succès pour le Clair de Lune du Club de tennis de Rivière-du-Loup

Le 17 aout, le Club de tennis de Rivière-du-Loup a tenu son annuel Clair de Lune. Près d’une centaine de joueurs se sont inscrits et plusieurs visiteurs ont foulé le site tout au long de la soirée. Un record depuis l’existence de la classique, ce qui en fait un succès sur toute la ligne.

Le Clair de Lune du Club de tennis est une soirée amicale et festive où chaque équipe de double formées de jeunes et moins jeunes, de parents et d’enfants, d’amis se sont disputé les honneurs jusqu’aux petites heures du matin. C’était la première année où le pickleball était aussi à l’horaire.

Jean-Félix Laplante, président du conseil d’administration du Club de tennis mentionne que le tennis et le pickleball sont en très bonne santé à Rivière-du-Loup.

«Devant cette popularité incessante de ces deux sports à Rivière-du-Loup et dans la région, ça ne fait que justifier et nous motiver à travailler un projet de stade de tennis intérieur et fonctionnel à l’année. Je tiens à remercier tous les membres du C.A., les autres bénévoles ainsi que les nombreux partenaires-commanditaires qui grâce à eux, cette classique a été un succès», a-t-il signifié.