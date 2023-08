Les Braves Batitech arrachent une grosse victoire

La magie de Dany Paradis-Giroux a continué d’opérer alors que les Braves Batitech du Témiscouata ont remporté une victoire in extremis de 2 à 1 en fin de neuvième manche contre les Cataractes McCain de Grand-Sault, à domicile dimanche soir, pour créer l’égalité dans la série.

L’as lanceur du Témiscouata a pratiquement lancé un match parfait retirant 27 des 28 frappeurs à lui faire face tout en réalisant dix retraits sur des prises. Son seul moment de faiblesse a été en première manche quand il a accordé un coup de circuit à Corbin Paxton.

Et pendant un moment, les visiteurs ont bien cru que ce point serait suffisant puisqu’il aura fallu attendre à la septième manche avant de voir une quelconque réplique. Les Braves Batitech ont placé deux coureurs sur les sentiers et c’est finalement un roulant à l’avant-champ d’Étienne Bergeron qui a provoqué la prolongation. Ce même Bergeron en a rajouté frappant le coup sûr victorieux deux manches plus tard.

Au monticule, c’est évidemment Dany Paradis-Giroux qui signe la victoire. Pour les Cats, Seth Qwerzy subit l’échec, en relève à François Fortier qui en huit manches de travail n’avait concédé qu’un point sur quatre coups sûrs.

Au bâton, outre Étienne Bergeron qui a été opportuniste, Michaël Morin a réussi deux coups sûrs dans la victoire.

Cette série demi-finale est maintenant égale 1-1. La prochaine rencontre sera disputée à Grand-Sault mardi soir.