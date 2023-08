Une quatrième saison pour Simon Chevrier chez les 3L

L’attaquant Simon Chevrier, louperivois d’adoption, sera de retour dans l’équipe des 3L pour une quatrième saison. L’organisation en a fait l’annonce ce 17 aout.

Le vétéran de 5'10" et 225 lbs compte 39 points en 86 matchs dans la LNAH. La dernière saison a été sa meilleure avec une récolte de 9 buts, 11 passes et 20 points en 32 matchs, des sommets pour lui dans la LNAH.

Les 3L souligne que la présence physique de Chevrier est également importante puisqu’il s’est distingué avec 193 mises en échecs en 32 matchs l'année dernière.

Fabien Dubé, directeur général, souligne :«Chevy est une pièce importante de l'équipe. Il est très physique et il peut amener de l'offensive. Il a les 3L sur le coeur et représente bien les valeurs de l'organisation. Nous croyons qu'il peut continuer à progresser dans notre alignement et son rôle».