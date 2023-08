Raphaëlle Tremblay impressionne à Toronto

La nageuse des Loups-Marins de Rivière-du-Loup, Raphaëlle Tremblay, a offert de très belles performances lors des Championnats canadiens de natation tenus à Toronto au cours des derniers jours. L’athlète louperivoise s’est classée en finale dans ses trois courses.

Elle a du même coup battu deux records personnels aux épreuves du 100m libre et du 200m libre. Concrètement, Raphaëlle Tremblay a terminé au 4e rang de la finale B au 50m libre (27,1 secondes), au 2e rang de la finale B au 100m libre (57,7 secondes) et enfin au 7e rang du 200m libre (2:06.4).

La compétition nationale se déroulait en bassin de 50m et Raphaëlle y était pour la première fois dans la catégorie senior (18 ans et plus).