Pickleball : trois médailles pour Rivière-du-Loup

Les 22 et 23 juillet au Centre Claude-Robillard se tenait le tournoi de pickleball Élite Montréal. Près de 400 athlètes se disputaient les honneurs dans chacune des catégories. Les représentants louperivois ont fait bonne figure avec 3 podiums.

En double masculin catégorie 3.5, Justin D’Auteuil et Jean-Félix Laplante (photo) se sont inclinés en finale et ont quitté Montréal avec la médaille d’argent. En double mixte, Jean-Félix et sa partenaire de Mont-Tremblant ont gagné la médaille de bronze au dépend de Justin D’Auteuil et sa partenaire de la région de Montréal.

«C’était le 1er tournoi de Justin et à Rivière-du-Loup c’est difficile à dire si nous sommes du 3.5, du 4.0 ou 4.5. Nous étions un peu trop forts pour le 3.5 alors ça confirme nos pensées que nous sommes assurément du 4.0 provincial dans le 49 ans et moins. Entre le calibre 3.5 et le 4.0 ça peut varier d’un tournoi à un autre.»

Pour sa part, Kevin Laquerre, aussi de Rivière-du-Loup, a remporté la médaille de bronze en double masculin 4.0 accompagné de son partenaire de la région de Québec.

«Ce fût un super beau tournoi et une belle expérience de pouvoir compétionner avec les meilleurs au Québec. Le pickleball est en pleine expansion à Rivière-du-Loup et au Québec et nous avons des joueurs de niveau provincial dans notre petite communauté. Nous pouvons être fiers», a souligné Jean-Félix Laplante

D’autres tournois locaux et provinciaux sont à venir avant le début de l’hiver.