Britanie Cauchon continue d’impressionner en France 

La cycliste Britanie Cauchon ne manque pas une occasion de se faire valoir lors de son voyage en Bretagne, en France. Dimanche dernier, l’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a terminé au 2e rang chez les femmes d’une épreuve mixte de 95 kilomètres combinant des cyclistes de très bon niveau.

Malgré un départ très rapide, et un tempo d’enfer imposé par les cyclistes masculins, Britanie a très bien fait dans cette course. Elle a été la dernière fille a être lâchée du peloton de tête après 30 km. Elle a ensuite roulé un 20 kilomètres en solo, avant d’être rejoint par le groupe principal durant l’épreuve.

Si ce n’était pas d’une mauvaise manœuvre effectuée devant elle en toute fin de course, Britanie aurait pu terminer en force et améliorer son résultat. Malheureusement, elle n’a pas été en mesure de terminer au sprint.

Plus tard cette semaine, Britanie participera à un critérium mixte et elle sera accompagnée d’une coéquipière qui est classée au deuxième rang de la coupe de France. Son objectif sera de la suivre et de tenter de la battre au sprint.