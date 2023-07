Une 57 Finale mémorable : plusieurs médailles célébrées au KRTB

La délégation de l’Est-du-Québec a tracé un bilan très positif de la 57e Finale des Jeux du Québec de Rimouski qui s’est conclue la fin de semaine dernière. La région a remporté 24 médailles, dont 8 d’or, ce qui en fait la plus imposante récolte depuis de nombreuses années.

Les athlètes du KRTB ne sont pas étrangers à ces succès. Plusieurs sportifs et sportives de chez nous ont brillé lors de cette Finale, ramenant dans leur bagage une ou même plusieurs médailles. Nombreux d’entre eux se sont illustrés en athlétisme, d’autres à la natation et même au golf.

Une étoile particulière doit être décernée à Odélie Drapeau. L’athlète est originaire de Grande-Rivière, en Gaspésie, mais elle s’entraine depuis quelques années déjà avec le club Filoup de Rivière-du-Loup. Elle a mis la main sur quatre médailles lors du premier bloc de compétition.

Odélie Drapeau a d’abord remporté des médailles de bronze au 400m et au 800m, réussissant des temps intéressants. Elle a ensuite fait partie des deux équipes féminines régionale qui ont remporté des médailles aux épreuves de relais.

La formation du relais 4 x 100 mètres, composée d’Anabelle Larouche et Laurence Proulx, de Rivière-du-Loup, Juliette Dionne, de Saint-Arsène, ainsi qu’Odélie Drapeau, a remporté une médaille d’argent lors de cette épreuve.

Anabelle Larouche et Odélie Drapeau ont remis ça ensuite lors du 4 x 400 mètres, cette fois aux côtés de Béatrice Choinière-Lambert de Rimouski et Juliane Thériault de Matane, deux multimédaillées lors de ces Jeux.

Toujours en athlétisme, deux athlètes des Vaillants du Témsicouata ont très bien fait aux épreuves de lancer, l’une des forces du club témiscouatain. Jérémie Lahey, de Saint-Marc-du-Lac-Long, et Anaïs Michaud, de Pohénégamook, ont tous les deux mis la main sur une médaille d’argent à la même épreuve, le lancer du marteau.

NATATION ET GOLF

En natation, plusieurs athlètes ont terminé au pied du podium. Nathaniel Pilette, de Rivière-du-Loup, a finalement été le seul à récolter une médaille. Il a remporté le bronze au relais 4 x 50 mètres avec ses coéquipiers avec Éli Pelletier, Hugo Brouillet et François Bolduc de l’Est-du-Québec.

Enfin, au golf, le duo formé d’Olivier Champagne de Rivière-du-Loup et de David Beaupré de Saint-Fabien a gagné une médaille de bronze à l’épreuve du végas à deux chez les juvéniles masculins.

Notons par ailleurs que deux formations féminines, qui comptaient également sur des athlètes de la région, ont connu des parcours historiques en sports collectifs. L’équipe en basketball féminin a terminé au 4e rang, alors que l’équipe en soccer féminin ont terminé en 6e place.

Grâce à la participation et aux performances des 196 athlètes de la région, dont 45 du KRTB, l’Est-du-Québec a terminé au 10e rang des délégations, soit une amélioration de 4 positions par rapport à la dernière Finale d’été à Laval en 2022 lors de laquelle la région avait terminé en 14e place. «Du côté des performances, il est difficile de demander mieux», a concédé la chef de délégation, Josée Longchamps.

Le nombre de médailles et la diversité des sports et des épreuves dans lesquelles elles ont été gagnées témoignent de la qualité des performances des athlètes de la région à cette Finale, a-t-elle aussi estimé, notant par ailleurs que l’occasion de concourir sur des sites de compétitions connus, et bondés de spectateurs présents pour les encourager, notamment les membres de leurs familles, a assurément contribué aux succès généraux célébrés par la délégation.