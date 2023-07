Une médaille et des victoires pour l'Est-du-Québec  

En cette première journée du deuxième bloc des compétitions à la 57e Finale des Jeux du Québec, les athlètes de l’Est-du-Québec ont poursuivi l’élan donné par les représentants des disciplines du premier bloc. Une nouvelle médaille s’est ajoutée au tableau de la région grâce à la performance des Rimouskois Louis-Olivier St-Pierre et Louis Chénard au golf.

De plus, plusieurs victoires ont été remportées par des équipes de l’Est-du-Québec dans les sports collectifs, soit en soccer féminin et masculin, en baseball féminin ainsi qu’en volleyball féminin et masculin. Au tir à l’arc et en natation artistique, des athlètes ont réalisé de très belles performances leur permettant de se positionner favorablement en vue des prochains jours de compétitions.



Golf

Louis Chénard et Louis-Olivier St-Pierre se sont illustrés sur le terrain du Club de golf Bic, remportant la médaille d’argent à l’épreuve deux balles, meilleures balles dans la catégorie bantam. En concentrant leurs coups dans l’allée et en jouant avec constance, ils ont notamment réussi quatre oiselets et un bogey. Ils ont terminé la partie avec un pointage de 69, soit trois coups sous la normale. Les émotions étaient au rendez-vous à la suite de la remise des médailles.

«On est vraiment contents!» a mentionné Louis à deux reprises. Les deux athlètes sont des amis et sont habitués de jouer ensemble, autant au golf que dans d’autres sports comme le hockey, ou auparavant le soccer. «On joue toujours ensemble, on n’a pas les mêmes forces et c’est pour cette raison qu’on se complète aussi bien», a dit Louis-Olivier. «On est habitués de jouer dans le vent, alors c’est certain que c’était un avantage pour nous», a mentionné Louis. Les deux joueurs seront à surveiller dans les prochains jours aux épreuves Vegas à deux et partie par coups.



Soccer

L’équipe féminine a amorcé le tournoi avec aplomb, démontrant la solidité de sa défensive par un blanchissage contre l’équipe de la Capitale-Nationale. Les joueuses ont judicieusement profité de deux occasions en première mi-temps pour marquer des buts. La Rimouskoise Florence Leclerc a marqué sur un coup franc. Jasmine Zahra de Rimouski a profité d’une passe de la Rimouskoise Laurie-Ève Henry pour compter sur une échappée. Les joueuses de l’Est-du-Québec ont réussi à consolider leur avantage lors de la deuxième mi-temps. Malgré une équipe adverse robuste, elles ont maintenu le pointage à 2 à 0. La prochaine partie est prévue demain à 11 h 30 où elles affronteront l'équipe de Laval.



Après avoir subi la défaite hier soir contre les joueurs de Bourassa, l’équipe masculine a vaincu celle de Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 à 2 dans une partie en deux temps. Ils ont été très efficaces lors de la première mi-temps, avant de voir l’adversaire remonter par la suite. Charles-Antoine Tremblay de Sainte-Anne-des-Monts s’est illustré, marquant à trois reprises. L’autre but de l’Est-du-Québec appartient à Julien Paré de Saint-Arsène.



Baseball féminin

La 57e Finale des Jeux du Québec accueille pour toute la première fois de l’histoire des Jeux du Québec un tournoi de baseball exclusivement féminin. Les joueuses de l'Est-du-Québec ont débuté leur parcours avec une victoire. Elles ont gagné par la marque de 10 à 6 contre l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Malgré le fait qu’elles tiraient de l’arrière en début de partie, elles ont été combatives du début à la fin.



Natation artistique

Alexia Jean de Rimouski a offert une très belle performance en solo dans la catégorie 15 ans et moins. Sa routine la positionne provisoirement en première place. Elle pourrait donc monter sur le podium à la suite de l’épreuve des figures imposées qui compte pour 40 % de la note totale.

Tir à l’arc

Des archers ont connu une bonne première ronde en tir à l'arc à poulie. Chez les 12-14 ans, Coralie Tremblay de Rimouski est en 2e position, Mathis Morin et Nathan Roy sont en 4e et 5e position. Maryo Soucy de Saint-Narcisse-de-Rimouski est en 1ère place chez les 15-17 ans. Ils seront donc à surveiller en deuxième ronde.



Volleyball

Le tournoi féminin a démarré positivement. Portées par un fort esprit d'équipe, les joueuses ont réussi des remontées spectaculaires, notamment dans les parties les opposant à Laval et l'Abitibi-Témiscamingue. Elles ont cumulé une fiche de 2 victoires et une défaite. Elles se positionnent ainsi au 2e rang de leur poule. Les garçons terminent la journée avec une fiche identique. Les deux équipes sont donc dans une position favorable pour la suite du tournoi.



Vélo de montagne

À l’épreuve du cross-country court, Léo Dubé-Viel de Gaspé a terminé en 15e position chez les U15. La Rimouskoise Maude Belliveau a pour sa part pris la 10e place dans la catégorie U17.