Le CIEL-FM n'a peut-être pas dit son dernier mot

Malgré une saison très difficile, les joueurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup ont démontré de belles choses le 15 juillet à la maison en balayant les honneurs d’un programme double contre les meneurs au classement les Cataractes McCain de Grand-Sault.

Dans la première rencontre, les amateurs de baseball ont eu droit à tout un duel de lanceurs entre Jimmy Durette et Corbin Paxton qui a tourné à l’avantage du porte-couleur du CIEL-FM dans une brillante victoire de 3 à 0.

Le vétéran gaucher n’a permis que six coups sûrs et un but sur balles, en plus de réussir huit retraits au bâton pour signer le jeu blanc. De l'autre côté, Paxton n’a donné qu’un seul point mérité, mais il a tout de même la défaite.

En attaque, Luca Morin et Andy St-Gelais ont frappé deux coups sûrs et marqué un point chacun. Pour Grand-Sault, Vincent Hébert a été le seul à récolter deux coups sûrs.

Plouffe fait la différence en 7e manch

Dans la deuxième rencontre, le CIEL-FM a laissé filer une avance de 3-0 pour finalement l’emporter 4 à 3 à son dernier tour au bâton sur un dramatique double dans la clôture du nouveau venu Émilien Plouffe.

Cette fois, ce sont les trois premiers frappeurs de la formation louperivoise qui ont pavé la voie vers cette victoire. Jacob Thériault (2 en 4), Émilien Plouffe (2 en 4) et Jimmy Durette (3 en 3) ont réussi sept des neuf coups sûrs de l’équipe. Pour les Cataractes, Mathieu Moreau et Koby Midgley ont aussi cogné la balle solidement avec deux coups sûrs.

Au monticule, la victoire est allée à la fiche du vétéran Simon Rousseau venu en relève d’Émilien Plouffe. Dans le camp adverse, François Fortier a connu une excellente sortie réussissant sept retraits sur des prises dans la défaite.

En raison des deux revers, le classement se resserre et les Cataractes McCain n’ont plus qu’un petit demi-match d’avance sur Rimouski avec un match en main. Pour le CIEL-FM, le 4e rang demeure encore bien loin avec trois matchs de différence sur les Braves Batitech du Témiscouata.