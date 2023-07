De jeunes joueurs du KRTB brillent en Floride 

De jeunes hockeyeurs du KRTB ont fait la pluie et le beau temps lors d’une compétition de hockey tenue en Floride au cours de la fin de semaine. L’équipe Atlantic Prospect, dont ils faisaient partie avec des coéquipiers du Québec, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis, a remporté la «Sunshine Cup», à Wesley Chapel, au nord de Tampa Bay.

Charles-Olivier Paré, Léo Pelletier, Olivier Desjardins, Charles-Eli Grant, Arnaud Sénéchal et Tristan Caron, de jeunes passionnés de la région, se sont envolés vers le sud des États-Unis avec leurs proches pour le tournoi. Ils ont vécu l’expérience à fond, remportant les grands honneurs au terme d’un parcours parfait de six victoires, aucun revers.

Le talent des jeunes d’ici a d’ailleurs été à l’honneur et au cœur des succès de la jeune formation lors de ce tournoi qui rassemble certains des meilleurs joueurs de leur groupe d’âge en provenance d’un peu partout en Amérique. L’attaquant Charles-Olivier Paré s’est notamment illustré, lui qui a été nommé «joueur par excellence» du tournoi.

Ses coéquipiers Olivier Desjardins, défenseur, et Charles-Eli Grant, gardien de but, ont aussi retenu l’attention en faisant partie des meilleurs joueurs à leur position. Le premier a obtenu la reconnaissance décernée au «top prospect» de la compétition, alors que le second a été nommé parmi les gardiens de but s’étant le plus démarqués. Un autre joueur, William Matte, de Carleton-sur-Mer, a aussi reçu des éloges pour son cran et sa hargne.

Pierre-François Grant et David Desjardins, deux papas de la région, étaient aux premières loges pour vivre le triomphe de leurs garçons, eux qui se sont impliqués comme entraîneurs adjoints. L’équipe était dirigée par Alex Duncan, un entraineur du Nouveau-Brunswick.

Le groupe vainqueur était composé de joueurs de 8 ans, originaires du Québec, du Nouveau-Brunswick, de New York et de Tampa Bay. Gageons qu’ils se souviendront longtemps de leur voyage.

Notons aussi que l’attaquant Conor Garland, des Canucks de Vancouver, était l’ambassadeur de la compétition. Présent, il a pris du temps pour rencontrer les athlètes, prendre des photos et signer des autographes.