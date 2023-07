L’Espoir par le sport : un événement pour la prévention du suicide au KRTB

Le Centre Santé Physique Plus et la nouvelle entreprise de vêtements de sport 4U se sont récemment associés pour créer un évènement : «L’Espoir par le sport». Une activité qui a pour but d’amasser des fonds pour le Centre de prévention du suicide du KRTB.

La journée spéciale aura lieu le 9 septembre 2023 au Centre Santé Physique Plus. Plusieurs activités seront offertes, dont des compétitions amicales de squat, soulevé de terre, développé coucher et bras de fer. Des jeux gonflables et des portes ouvertes du centre d’entraînement et de CrossFit RDL seront disponibles.

Des kiosques d’entreprises locales seront aussi sur place, tout comme des représentants des services d’urgence (policiers, pompiers et paramédics). Des tirages de prix de présence et d’un moitié-moitié auront également lieu.

Pendant la période estivale, des cours de spinning et un cours de YODY pour enfants seront offerts. Tous les profits seront remis pour la cause.

«C’est une cause qui nous tient à cœur puisqu’il s’agit d’un sujet tabou qui nous affecte chacun d’une manière différente. Chaque jour, 12 personnes qui s’enlèvent la vie et plus de 200 personnes font une tentative de suicide au Canada», ont rappelé les organisateurs, Christine Beaulieu et Yan Soucy, du Centre Santé Physique Plus, et William Avoine et Mégane Ouellet de l’entreprise 4U.

Ils rappellent que des couts importants seront associés à l’activité et c’est la raison pour laquelle ils sont actuellement à la recherche de commanditaires pour en assurer le succès. Les organisateurs interpellent ainsi les entreprises locales qui pourraient aider sous forme de dons, d’aides financières ou matérielles.

Toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour la cause peuvent adresser le chèque à l’ordre de «Espoir par le sport». Un reçu sera émis par le Centre de prévention du suicide du KRTB pour les dons de plus de 20 $.