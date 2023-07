Repêchage de dissolution : les 3L sélectionnent Étienne Marcoux 

Les membres du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et du programme Sport-études en athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental ont participé aux Championnats québécois benjamins, cadets et juvéniles qui se déroulaient les 1er et 2 juillet à Laval. Plus de 600 athlètes se sont donnés rendez-vous pour cet événement de niveau ...