Les Vaillants récoltent 15 médailles à Laval

Les membres du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata et du programme Sport-études en athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental ont participé aux Championnats québécois benjamins, cadets et juvéniles qui se déroulaient les 1er et 2 juillet à Laval. Plus de 600 athlètes se sont donnés rendez-vous pour cet événement de niveau provincial.

Les athlètes des Vaillants ont remporté un total de 15 médailles (dont 6 d’or) et amélioré 20 records personnels. La délégation comptait 14 athlètes à cette compétition.

Chez les benjamins : Dana Jalbert a récolté l’or en hauteur et au poids, Véronica Plourde; l’or au disque et l’argent au marteau, Alicia Labonté l’or au lancer du marteau, Chloé Plourde, le bronze au marteau, Laurent Bélanger; l’or au poids et au marteau, en plus d’ajouter le bronze au javelot. Enfin, Jordyn Hickey a ajouté deux médailles d’argent au poids et au disque.

Chez les cadets, Kim Asselin a causé une belle surprise en récoltant une médaille de bronze au disque. Chez les juvéniles, Anaïs Michaud a récolté le bronze au marteau, tandis que Jérémie Lahey a récolté l’argent au poids et au marteau.

Plusieurs autres athlètes ont amélioré leurs records personnels : Annabelle Sénéchal en longueur, Madeleine Bernier au 100m, Nicolas Charron aux 800m et 1500m et Aurélie Bélanger au marteau.

Deux athlètes des Vaillants, Jérémie Lahey et Anaïs Michaud poursuivront leur saison de compétitions en participant à la finale des Jeux du Québec qui se déroulera à Rimouski.