8e édition du Triathlon Pohénégamook

Le Triathlon Pohénégamook arrive à grand pas et il en est déjà à sa 8e édition. Les 1er et 2 juillet prochain, près de 250 participants et leurs familles se déplaceront dans la région pour venir participer aux différentes épreuves.

L’événement ne passe plus inaperçu à Pohénégamook. Il est devenu un classique annuel pour un bon nombre d’athlètes qui en profitent pour amener leurs proches vivre une fin de semaine d’activités sur le lac Pohénégamook.

Cette année, l’organisation met l’accent sur l’action bénévole. Grâce à une campagne de sociofinancement de 1 600 $ avec La Ruche, l’expérience des 100 bénévoles sera grandement améliorée cette année. Le président d’honneur choisi pour célébrer l’action bénévole est même tout désigné : Paul-Émile Lafrance.

Ce dernier cumule plus de 50 ans d'engagement bénévole pour sa communauté. Depuis ses premiers pas en tant que bénévole pour la patinoire d'Estcourt dans les années 60, jusqu'à la fondation des Loisirs d'Estcourt et du Club Les Vaillants, Paul-Émile Lafrance a toujours été là pour soutenir et faire la promotion du sport auprès des gens de sa région. Le Triathlon Pohénégamook est donc une suite logique des efforts faits par M. Lafrance tout au long de sa carrière : amour du sport, dépassement de soi et plaisir.

Sachez qu’il est encore temps de s’inscrire pour le triathlon. Il suffit de consulter le site : triathlonpohenegamook.com afin d’avoir tous les détails.

26 Triathlon MAP