Une récolte de 17 médailles et 3 records pour le club Filoup

Quatorze athlètes du programme Sport-études et du Club Filoup de Rivière-du-Loup ont participé à la rencontre Ian Hume Invitation de l’Université de Sherbrooke, les 17 et 18 juin. La compétition a permis aux jeunes de se dépasser en établissant 29 records personnels, en plus d’obtenir 17 médailles et 3 records de club.

L’athlète s’étant le plus illustrée est Juliette Dionne dans la catégorie cadette fille. L’athlète a remporté quatre médailles en autant d’épreuves en plus de fracasser 3 trois records de club. D’abord, elle a terminé première au 80m haies et au saut en longueur. Elle a ainsi obtenu le standard d’entrée pour les championnats nationaux jeunesse de la Légion qui auront lieu à Sherbrooke en août prochain.

Juliette Dionne a ensuite pris le 1er rang au 200m et une 2e position au 100m. Ces performances la classent présentement parmi les 5 meilleures au Québec, et ce, seulement à sa première année dans la catégorie cadette.

Chez les autres cadettes filles, Joalie Tanguay a gagné l’or au lancer du marteau, en plus de terminer troisième au lancer du poids. Sa compatriote Emma Dubé, a quant à elle remporté l’or au lancer du poids et l’argent au lancer du disque. Laura André, a aussi obtenu la médaille d’argent en saut en hauteur.

Dans la catégorie benjamine, Constance Lecat, du programme sport-études, a terminé deuxième au 80m haies et troisième au saut en hauteur.

Du côté juvénile féminin, Odélie Drapeau est montée sur la plus haute marche du podium à deux reprises au 400m et au 800m. Elle s’est également démarquée au 400m haies obtenant la 3e place.

Dans la catégorie junior, Jia Fournier participait à l’épreuve du saut en longueur où elle a remporté la médaille d’or.

De son côté, Mathis Dumont était de retour sur les pistes du Québec, après une longue absence en raison d’une blessure. Un retour remarqué puisqu’il est reparti avec la médaille d’or au 100m.

Pour les entraîneurs du club Filoup, ces résultats sont très encourageants à environ deux semaines des championnats provinciaux civils et un mois des Jeux du Québec.