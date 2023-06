Une réussite pour les Jeux FADOQ du Bas-Saint-Laurent 

Avec l’arrivée de l’été, l’édition des jeux régionaux FADOQ 2023 vient de se terminer. Cette année, ceux-ci ont rassemblé 270 participants et bénévoles, quatre villes et dix disciplines réparties sur six journées, du 10 mai au 13 juin.

Tout a débuté le mercredi le 10 mai à Rivière-du-Loup au Parc des Chutes avec l’activité de marche rapide 3 km. Près de 24 marcheurs et marcheuses y ont participé, dont des membres du Club de marche de Rivière-du-Loup.

Par la suite, c’était au tour du Cégep de Rimouski, le 13 mai, de recevoir une trentaine de participants pour un tournoi de pickleball organisé en collaboration avec le Club de pickleball de Rimouski.

Puis, le 15 mai, le Salon de quilles de Mont-Joli a accueilli la FADOQ et une soixantaine de joueurs pour un tournoi de quilles.

Le 23 mai dernier, l’événement s’est déplacé à Pohénégamook où plus de 75 ainés ont compétitionné dans diverses disciplines (baseball poche, pétanque, sac de sable et cartes charlemagne) et ont pu savourer le diner spaghetti préparé par les bénévoles.

Le tournoi de golf au Club de golf du Transcontinental à Pohénégamook, le samedi 10 juin, a quant à lui attiré 30 joueurs.

Finalement, le tournoi de pétanque au Parc du Campus et de la Cité de Rivière-du-Loup, le mardi 13 juin, a fermé le bal avec cinquante participants.

L’organisation estime que la 26e organisation des Jeux FADOQ Régionaux a été une réussite et un vent de fraicheur. Les Jeux n’auraient pas pu être possibles sans les bénévoles, les partenaires et les Municipalités.

Les champions et championnes de chacune des catégories ont la chance et la possibilité de représenter le Bas-Saint-Laurent dans le cadre des prochains Jeux FADOQ Provinciaux qui auront lieu à Sherbrooke, du 19 au 21 septembre prochain.