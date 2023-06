Une médaille d’argent pour Antoine Caillouette 

L’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup a été bien représentée lors du Québec Open, une nouvelle compétition internationale de boxe olympique organisée par la Fédération québécoise de boxe olympique, au PEPS de l’Université Laval, les 2, 3 et 4 juin. Antoine Caillouette y a remporté la médaille d’argent chez les 54 kg junior.

Champion canadien et membre de l’équipe nationale chez les 51 kg, Antoine Caillouette a fait le saut chez les 54 kg afin d’y rencontrer de plus grands défis et un plus grand nombre d’adversaires potentiels lors de ce rendez-vous.

Le niveau dans cette catégorie était très relevé, puisque plusieurs champions provinciaux et le champion canadien Karen Sembhi s’y retrouvaient.

La demi-finale de ce tournoi opposait le Louperivois au champion albertain Jamie Monaghan, un boxeur habile et rapide qui a précédemment donné du fil à retordre au champion canadien en titre pour cette catégorie. Antoine Caillouette a remporté ce combat chaudement disputé grâce à l’impact de ses coups, supérieurs en puissance et en qualité, ce qui lui a permis de se hisser en finale.

Lors du combat ultime, il était opposé au champion ontarien d’origine arménienne, un dangereux cogneur qui a clairement dominé ses deux précédents adversaires dans le tournoi, infligeant même le KO au vice-champion canadien.

Même s’il était limité en raison d’une blessure à l’épaule subie en demi-finale, le jeune boxeur de l’EBO RDL n’a pas hésité une seconde et il s’est lancé dans ce combat. Un affrontement chaudement disputé durant lequel il a réussi à épuiser progressivement son adversaire afin de remporter le 3e round. Les deux précédents étant tout de même serrés, les juges ont vu l’athlète les remporter, lui offrant du même coup la victoire.

Antoine Caillouette est confiant et très motivé par une revanche éventuelle lorsqu’il aura pleinement récupéré de sa blessure. Cette revanche aura probablement lieu cet automne ou en décembre aux prochains Championnats canadiens.