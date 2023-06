Les 3L signent le défenseur Mathieu Coderre-Gagnon

La vague des signatures se poursuit chez les 3L de Rivière-du-Loup. L’organisation a confirmé l'arrivée du défenseur Mathieu Coderre-Gagnon pour les deux prochaines saisons, le 2 juin.

Le polyvalent colosse de 6'2" et 240 livres s'amène avec les 3L à la suite d’une excellente saison dans l’Elite Ice Hockey League (EIHL), le championnat professionnel du Royaume-Uni.

L'ancien gagnant de la Coupe Memorial compte 27 matchs d'expérience dans la AHL, 299 dans la ECHL et 151 dans la EIHL. Lors de la saison 2021-2022, il a été un morceau important de la formation des Lions de Trois-Rivières dans la ECHL.

Selon les 3L, Mathieu Coderre-Gagnon se distingue par son jeu défensif et son style très physique. Il est en mesure de prendre soin de lui et ses coéquipiers.

L’athlète avait été un choix de 5e ronde de l'équipe en 2013, preuve que la patience a été payante dans son cas.

«Nous ajoutons un très bon défenseur à notre groupe, mais surtout une excellente personne. Mathieu est heureux de venir à Rivière-du-Loup et est emballé par le projet et ce que nous bâtissons. Il aura un impact immédiat sur la glace et également dans la chambre. Nous désirons être dure à jouer contre défensivement, c'est un pas de plus dans cette direction», a déclaré le directeur général, Fabien Dubé.

Le nouveau joueur des 3L sera présent au tournoi de golf de l'équipe de demain.