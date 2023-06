Raphaële Lemieux victorieuse aux Mardis cyclistes de Lachine

Les Braves Batitech du Témiscouata sont champions en titre de la ligue de baseball Puribec et ils comptent bien mettre tous les efforts nécessaires pour le demeurer. Malgré un début de saison sur la route, le groupe se sent d’attaque et croit toujours en ses chances de se rendre jusqu’au bout en séries éliminatoires. Formée du même noyau de ...