Formés du même noyau, les Braves Batitech sont toujours à surveiller 

Les Braves Batitech du Témiscouata sont champions en titre de la ligue de baseball Puribec et ils comptent bien mettre tous les efforts nécessaires pour le demeurer. Malgré un début de saison sur la route, le groupe se sent d’attaque et croit toujours en ses chances de se rendre jusqu’au bout en séries éliminatoires.

Formée du même noyau de joueurs qui a fait son succès au cours des dernières saisons estivales, l’équipe des Braves Batitech sera donc à nouveau à surveiller cette saison. Solide au monticule et explosive au bâton, elle compte aussi rester fiable en défensive et demeurer une formation de premier plan dans la ligue.

Depuis le début de la saison, les Braves ont deux victoires et un revers à leur fiche. Des résultats intéressants, mais qui sont tout de même éclipsés par une statistique : ils ont réussi 29 points sur cette (petite) séquence. Nul doute, l’attaque connaît un départ canon et l’entraineur-chef Hugo Chamberland ne s’en plaindra certainement pas.

«L’offensive est en feu actuellement. On sait qu’on peut être dominants dans cet aspect du jeu et avec des lanceurs comme Félix Castonguay et Dany Paradis-Giroux, on sait aussi qu’avec 5, 6 ou 7 points produits par matchs, on a une très bonne chance de l’emporter», a-t-il analysé.

«Les regards sont tournés vers nous cette année, mais ça ne change pas notre façon de jouer. Cette saison, on veut donner un effort constant, connaître de bons matchs et donner des présences à tout le monde pour qu’on soit prêts pour les séries.»

Si Castonguay et Paradis-Giroux sont des leaders incontestés au sein de l’équipe, ils sont appuyés par des vétérans qui ont plusieurs années d’expérience au sein de la Ligue Puribec. Des joueurs, comme Étienne Bergeron, Patrick Ouellet, Samuel Pearson, Michaël Ouellet, Ian Sénéchal, Maxime Dugas, Maxime Hudon et Thomas Madgin, dont la contribution est régulière et appréciée.

Cette année, les Braves comptent également sur une profondeur très intéressante avec les nouveaux-venus Tristan Cyr et Joshua Desroches du Nouveau-Brunswick. Cyr s’est rapidement imposé en ce début de saison avec d’excellentes statistiques au bâton.

«On savait qu'il était bon, mais on a vu au cours des premiers matchs que c’est un jeune qui pourra avoir un impact offensif pour notre équipe. Nous sommes aussi très heureux de compter sur Joshua qui sera aussi une belle acquisition pour nous», a mentionné l’entraineur.

NOUVEAU JOUEUR IMPORTÉ

Seule différence (majeure) au monticule, comparativement à la saison 2022 : l’excellent Matt Marsh ne sera pas de retour en raison des nouvelles réglementations en vigueur concernant les joueurs importés.

Les Braves Batitech compteront donc sur une nouvelle figure comme lanceur alors que Manny Pizzaro, un athlète originaire de New York, viendra compléter le personnel sur la butte. Ce dernier est un ami de Dany Paradis Giroux et ils se sont connus alors qu’ils évoluaient ensemble dans un collège américain.

«[Manny] Pizzaro ne va pas répéter les exploits de Marsh au monticule. Par contre, il va permettre à nos deux vétérans lanceurs de ne pas être utilisés à outrance et à nos autres lanceurs de poursuivre normalement leur développement», a soutenu Hugo Chamberland.

«C’est un bon joueur qui est aussi capable de jouer un peu partout. Il pourra avoir une bonne utilité en défensive», a-t-il ajouté.

Quoi qu’il en soit, l’objectif des Braves demeure : être compétitifs et permettre aux spectateurs d’assister à de belles soirées de baseball.

«Nous avons travaillé fort au cours des dernières semaines pour offrir une équipe compétitive qui saura offrir un spectacle de qualité!», a d’ailleurs partagé le président du conseil d’administration, André Dubé, lors d’une conférence de presse ce mardi 30 mai. Il a aussi souligné que rien ne serait possible sans la collaboration de partenaires, dont Batitech.

DÉBUT DE SAISON SUR LA ROUTE

Soulignons que les Braves Batitech du Témiscouata n’ont toujours pas jouer une partie à domicile cette saison. Une situation expliquée par la réalisation de travaux visant l’amélioration du terrain de baseball ce printemps. Des nouvelles lumières ont été installées au terrain, grâce à des investissements du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Mercredi, l'organisation a toutefois confirmé qu'elle allait pouvoir disputer ses premiers matchs à domicile, au parc des Braves du quartier Cabano, les 2 et 4 juin.

La première partie opposera les joueurs du Témiscouata à leurs adversaires du Bérubé GM de Trois-Pistoles, finalistes des dernières séries éliminatoires, à 19 h.

Dimanche, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup sera en visite à 16 h.