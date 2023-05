Un excellent début de saison estivale pour les athlètes du club Filoup

Les sélections régionales scolaires d’athlétisme RSEQ ont eu lieu ce dimanche 21 mai à Rimouski. Plus de 120 athlètes de l’Est-du-Québec s’y sont donné rendez-vous malgré la pluie, le vent et le froid. Les membres du club Filoup ont atteint les marches du podium à 61 reprises et les performances ont été exceptionnelles.

Tous les athlètes suivants ce sont démarqués en remportant entre deux et quatre médailles dans leurs épreuves respectives : Juliette Dionne, Constance Lecat, Louka Pelletier, Emma Dubé, Joalie Tanguay, Anabelle Larouche, Noah Dumont, Laurence Proulx, Léa-Rose April, Adrien Lambert, Éli Massé, Zachary Lepage, Henri Loiseau, Léo Michaud, Benjamin Noël, Léane Ouellet, Maude Perron, Yohan Perron, Odélie Drapeau, Méanne Thériault, Félix Lacombe, Gabriel Massé et Olivier Beaulieu.

Cette compétition était également l’occasion pour les jeunes de se tailler une place pour les prochains Jeux du Québec qui auront lieu à Rimouski du 22 au 26 juillet prochain. Parmi les athlètes du club Filoup, une douzaine d’entre eux sont susceptibles d’obtenir leur laissez-passer.

Certains jeunes iront également très bientôt du côté de London en Ontario, à Sherbrooke et Montréal afin d'exceller et de poursuivre leur saison qui a déjà bien débuté.

Plus d’une vingtaine d’athlètes du programme sport-études athlétisme et du club Filoup de Rivière-du-Loup ont participé à la compétition. Les sélections étaient effectuées en vue de la rencontre provinciale qui aura lieu les 10 et 11 juin en sol louperivois. Les meilleurs athlètes de la province seront réunis.