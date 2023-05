Une récolte de 37 médailles pour les Vaillants à Rimouski 

Le club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata a connu une superbe journée dans le cadre des sélections régionales scolaires d’athlétisme RSEQ qui se déroulaient à Rimouski, le 21 mai.

En plus de l’adversité, les athlètes ont été confrontés à une température pluvieuse, froide et venteuse pour une bonne partie de la journée. Un beau défi qu’ils ont surmonté avec brio en récoltant pas moins de 37 médailles (17 d’or, 14 d’argent et 7 de bronze) et plusieurs records personnels.

BENJAMINS

Chez les benjamins, les champions et championnes régionaux sont Dana Jalbert au saut en hauteur, au lancer du poids et au lancer du javelot, Véronica Plourde au lancer du disque, Alicia Labonté au lancer du marteau, Jordyn Hickey au lancer du disque et Laurent Bélanger au lancer du poids, au lancer du javelot et au lancer du marteau.

Notons que Dana Jalbert (argent au 80m haies), Véronica Plourde (argent au poids et au marteau), Alicia Labonté (bronze au disque) et Jordyn Hickey (argent au poids et javelot) ont aussi récolté des médailles lors de d’autres épreuves.

Alexanne Gagné, avec une médaille d’argent (longueur) et deux de bronze (80m et poids), Chloé Plourde, avec des médailles d’argent (disque) et de bronze (marteau), Léanie Belisle avec une médaille d’argent (javelot) et Louis Caron avec une médaille argent (disque) ont aussi terminé parmi les meilleurs dans certaines épreuves.

CADETS

Les résultats ont été tout aussi probants chez les cadets, alors que Émile Sirois au lancer du poids, Gabriel Ouellet au saut en longueur et au saut en hauteur et Kim Asselin au lancer du marteau ont tous récolté une ou plusieurs médailles d’or. Kim Asselin a aussi mis la main sur une médaille d’argent au lancer du disque.

Notons que Viviane Caron a aussi récolté une troisième place au saut en longueur. Madeleine Bernier et Émily Levesque ont quant à elles terminé à quelques reprises au pied du podium.

JUVÉNILES

Du côté juvénile, Anaïs Michaud a récolté l’or au lancer du marteau, en plus de deux médailles d’argent au poids et au disque. Jérémie Lahey a très bien performé avec deux médailles d’or (poids et marteau) et une médaille d’argent (disque). Enfin, Aurélie Bélanger a terminé au 2e rang au marteau, de même que sur la troisième marche du podium au poids et au disque.