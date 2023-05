Elliot Bérubé victorieux en Alabama 

Le triathlète Elliot Bérubé a vécu toute une fin de semaine de courses aux États-Unis. Le natif de Rivière-du-Loup a célébré une première victoire internationale, tout en participant à une épreuve de la coupe du monde chez les professionnels au Oak Mountain State Park, en Alabama, les 20 et 21 mai.

Samedi, Elliot Bérubé a entamé le weekend en force en franchissant la ligne d’arrivée au tout premier rang d’un triathlon XTERRA chez les amateurs, toutes catégories confondues. Il a franchi la distance standard (1 500 m à la nage, 33 km à vélo de montagne et 10 km à la course en sentier) en 2 heures et 46 minutes.

Cette belle performance lui a permis de se qualifier pour une épreuve de plus courte distance (Short Track), le lendemain, aux côtés d’athlètes professionnels. Le Loupervois y a aussi fait belle figure en terminant au 17e rang d’un groupe d’une vingtaine de coureurs. Il a complété le parcours de 400 m de natation, 7 km de vélo de montagne et 3,5 km de course en sentier en 38 minutes, 7 secondes.

Rejoint en début de semaine, Elliot Bérubé n’a pas caché avoir vécu une fin de semaine chargée en émotions. «Je suis extrêmement fier de ma victoire et d’avoir brillé à l’extérieur du Québec lors de m’a première course de la saison! Comme scénario, avec ma qualification pour ma course dimanche, c’est difficile de demander mieux!», a-t-il confié. «Ça me donne vraiment un énorme boost [d’énergie et de confiance] pour la suite», a-t-il ajouté.

Il convient toutefois qu’il s’agit d’une opportunité d’apprentissage et que les deux courses de haut niveau s’ajoutent maintenant à son bagage d’expériences. «J’ai tout de même commis plusieurs erreurs», a-t-il convenu avec humilité. «Et le Short Track m’a aussi permis de voir ce que ça prenait pour être dans les meilleurs au monde.»

Elliot Bérubé récupérera de sa fin de fin de semaine au cours des prochains jours. Il poursuivra ensuite sa préparation pour l’été, lui qui a un programme chargé au cours des prochains mois.

Il participera au XTERRA du Mont-Tremblant dans trois semaines et au XTERRA Québec dans deux mois. Il sera aussi de la ligne de départ du championnat américain XTERRA, au Colorado, le 26 aout.