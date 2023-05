Trois athlètes du KRTB dans la nouvelle Ligue Canada-Est 

Trois joueuses de baseball de la région vivent actuellement la saison inaugurale de la Ligue Canada-Est, un nouveau circuit regroupant les meilleures athlètes canadiennes de 17 ans et plus, de l’intérieur. Alex-Ann Gamache, Sarah Beaulieu et Lucie Anctil font toutes partie de l’équipe des Jackie du Centre-Est qui disputera des matchs contre deux autres formations québécoises cet été.

Les trois joueuses ont été sélectionnées à la suite de camps d’entrainement organisés ces derniers mois. Elles ont reçu la bonne nouvelle au début avril.

Pour une première fois, Alex-Ann Gamache, Sarah Beaulieu et Lucie Anctil auront ainsi l’occasion de jouer de baseball de haut calibre contre d’autres athlètes féminines au courant de la saison estivale. Une belle opportunité dont elles souhaitent profiter au maximum.

«Ça va être une belle expérience. On va pouvoir jouer contre des filles qui ont un bon calibre chaque semaine. Le fait que des athlètes de l’équipe nationale aient décidé de passer leur été ici pour jouer dans la ligue, ça va aussi être vraiment intéressant. Ça va nous montrer le calibre qu'il faut atteindre si on veut jouer là un jour», a partagé Alex-Ann Gamache de Saint-Antonin.

«Je suis fière de faire partie de la Ligue Canada-Est […] C'est toujours un plaisir de jouer avec d'autres athlètes féminines et je suis contente de pouvoir rivaliser avec elles cet été», a de son côté confié Sarah Beaulieu de Rivière-du-Loup.

Les Jackies du Centre-Est, dont le nom est un clin d'œil à la mémoire de Jackie Robinson, rassemblent des joueuses de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, du Saguenay et de l’Est-du-Québec. Elles comptent aussi dans leurs rangs deux joueuses canadiennes : Amy Johnson (Saskatchwan) et Julia Konigshofer (Nouvelle-Écosse).

Les deux autres équipes de la Ligue Canada-Est, pour cette première année, sont les Ailes du Sud-Ouest et les Rockies du Nord-Ouest. Au total, une quarantaine d’athlètes, dont neuf membres de la sélection nationale du Canada, font partie de l’aventure.

Tous les samedis, les joueuses se retrouveront pour s’entrainer et se disputer les honneurs de la saison régulière et des séries éliminatoires. S’ajouteront des événements face à des équipes du Canada et des États-Unis. Le 26 mai, les Jackies et les deux autres équipes partiront par exemple vers Baltimore, aux États-Unis, afin d’affronter des équipes américaines.

«L’aspect compétitif, je pense que ça va être le fun. Juste de jouer contre des filles, ça va être un gros plus dans la préparation pour les championnats canadiens. C'est vraiment le premier été qu’on va pouvoir jouer dans une ligue féminine», a souligné Alex-Ann Gamache.

En jouant dans la Ligue Canada-Est, les joueuses auront aussi plus de temps et d’opportunités de se mettre en valeur pour le programme Équipe Québec. L’athlète de Saint-Antonin, qui évoluera au troisième but et aux champs, ne cache pas que l’objectif est de poursuivre son expérience avec la formation provinciale.

«Les équipes vont se former au début juillet. Les dirigeants vont se fier à nos performances et à notre attitude pendant la saison pour décider des équipes du Québec. Il faut leur montrer qu'on tient à notre place et qu'on va tout faire pour la gagner, même s’ils nous connaissent déjà. Il ne faut rien prendre pour acquis», a-t-elle dit.

Une opinion partagée par Sarah Beaulieu qui s’attend à jouer au deuxième but, aux champs extérieurs, ainsi qu'à lancer quelques manches sur la butte, avec les Jackies. De son côté, Lucie Anctil, de La Pocatière, est receveuse.

LIGUE CANADA-EST

La Ligue Canada-Est, la première ligue élite féminine au pays, a vu le jour avec pour objectif de devenir, d’ici 2025, la ligue la plus relevée regroupant les meilleures joueuses de 17 ans et plus au Canada. Déjà, des projets d’expansion ailleurs au pays et même aux États-Unis font partie des discussions. À terme, on souhaite compter 5 à 6 équipes en 2025.

À la suite du succès du programme Équipe Québec et de la mise sur pied de l’Académie Baseball Canada (ABC) volet féminin, le Québec fait désormais figure de leader dans le développement d’un grand nombre de joueuses de haut niveau. «Je pense que c'est le début d'un élément important pour le développement du baseball féminin», a soutenu Sarah Beaulieu.

Par ailleurs, Baseball Québec a aussi lancé, au même moment, la Ligue ABC qui veillera à accueillir et encadrer les 48 meilleurs espoirs féminins de 16 ans et moins dans une ligue à 4 équipes.