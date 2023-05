Leïla Beaudoin perd sa fiche parfaite au Mexique 

Leïla Beaudoin a subi son premier revers en boxe professionnelle. À son dixième combat depuis le début de sa carrière chez les pros, l’athlète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac a été vaincue lors d’un gala organisé au Mexique, le 5 mai.

Beaudoin (9-1, 1 K.-O.) a perdu sa fiche immaculée contre une athlète locale, Elizabeth Chavez Espinoza (4-4-3, 1. K.-O.), par décision unanime des juges, et ce, malgré un combat très relevé. Il s’agissait aussi pour elle d’un premier duel de 8 rounds en boxe professionnelle.

Sur les réseaux sociaux, la principale intéressée a confié n’être pas entièrement satisfaite de sa performance, ne cachant pas qu’elle a eu du mal à s’ajuster en début de combat. Elle croit toutefois avoir fini en force et était convaincue que ses chances de l’emporter étaient excellentes.

«Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire comment je me sens. Je pensais vraiment en avoir fait assez pour mériter la victoire. Cependant, ça fait partie du risque de boxer à l'extérieur», a déclaré la boxeuse témiscouataine, au lendemain de la défaite.

«Je suis fière d'avoir poussé jusqu'à la fin dans mon premier 8 rounds, en altitude au Mexique. C’est une défaite au goût très amer, mais on la met derrière nous et on regarde vers l'avant. Ça ne fait que commencer», a-t-elle ajouté.

De son côté, le promoteur Eye of the Tiger a parlé d’un combat d’apprentissage. «Chavez a su causer la surprise ce soir en infligeant le premier revers en carrière à l’athlète du Témiscouata, Leïla Beaudoin. Une décision douteuse, par contre, pour un premier 8 rounds, on considère que c’est un combat d’apprentissage qui est en soi une nouvelle étape de franchie.»

«Leïla nous a montré qu’elle avait du cœur au ventre et une âme de guerrière pendant 8 rounds, et pour ça, elle mérite le respect et les encouragements», a ajouté la direction de EOTTM.

Il s’agissait d’un deuxième combat en moins de 40 jours pour Leïla Beaudoin. Un fait d’arme remarquable considérant les efforts et les sacrifices à réaliser pour l’athlète qui est toujours aux études.