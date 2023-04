Volleyball : les Pumas sont championnes régionales 

L’équipe féminine cadette des Pumas de l’École secondaire de Cabano ont remporté les grands honneurs du plus récent championnat régional de volleyball. Comble de bonheur : l’événement était disputé à la maison et il leur a permis de célébrer devant parents et amis.

La jeune formation témiscouataine, composée d’athlètes de secondaire 4, a remporté le match final en deux manches de 25-08 et 25-22 contre les représentantes de Matane. Au cours du tournoi, elle a connu un parcours pratiquement parfait, n’échappant qu’une seule manche en qualifications.

Au terme de la saison régulière, l’équipe témiscoutaine avait terminé au 4e rang sur 18. Il s’agit d’une première bannière de championnat en volleyball pour l’École secondaire de Cabano. Un bel exploit qui représente beaucoup pour tout le groupe.

«Les joueuses ont travaillé fort toute l’année pour se rendre jusqu’au bout. Elles n’ont jamais abandonné, même dans les moments où il y avait beaucoup d’adversité. En plus, elles ont démontré un esprit d’équipe irréprochable», a partagé l’entraineur Félix Castonguay. Il était aidé de Christian Gagnon.

L’équipe championne est composée de Lora Lavoie, Juliane Racine, Léna Patoine, Maya Lavoie, Anna Pelletier, Elyame Breton, Annabel Richard, Élyse Lévesque, Angélina Gagnon, Pétunia Dugas et Angélina Dupuis.