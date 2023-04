Une fin de saison enlevante pour le club Filoup

C’est la fin de semaine dernière que le club d’athlétisme Filoup a mis fin à sa saison en salle avec les Championnats provinciaux scolaires. Douze athlètes du club, ainsi que les deux entraineures, Karyn Thibault et Véronique St-Pierre, étaient à Montréal avec la délégation de l’Est-du-Québec qui comptait une trentaine de jeunes concurrents.

Comme ce fut le cas durant la majorité des compétitions de la saison en salle, Odélie Drapeau s’est distinguée. L’athlète juvénile, qui en est à sa dernière année au programme sport-étude à Rivière-du-Loup, a débuté sa journée en remportant la médaille de bronze au 800m.

Par la suite, elle s’est emparée du titre de championne provincial scolaire à deux reprises, au 200m et au relais 4x200m accompagnée de Anabelle Larouche, Laurence Proulx et Juliette Dionne. En plus d’avoir décroché la médaille d’or lors de cette épreuve, les filles se sont permis d’établir un nouveau record de club féminin avec un chrono de 1 :50,21.

Notons aussi que Constance Lecat, Emma Dubé, Anabelle Larouche, de même que Juliette Dionne, sont parvenus à se hisser parmi les cinq meilleurs dans leurs différentes disciplines. Constance a réussi l’exploit au 60m haies en obtenant une 3e place. Sa compatriote Emma, a fait de même au lancer du poids cadet fille.

Quant à Anabelle, elle a obtenu la 4e place au saut en longueur et une 5e place au 60m haies. Juliette s’est quant à elle démarquée au 200m en prenant également le 5e rang.

Enfin, Louka Pelletier, Méanne Thériault, Laurence Proulx, Benjamin Noël, Zachary Lepage, Léo Michaud et Félix Lacombe ont tous obtenu des records personnels dans leurs épreuves respectives ou ont fait partie du top 10.