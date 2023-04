Les Cyclones M13 AA remportent la Coupe Chevrolet

Les Cyclones M13 AA du Bas St-Laurent ont triomphé dans le cadre de la Coupe Chevrolet 2023 qui était organisée ces derniers jours par les régions de Lanaudière et des Laurentides. L’équipe régionale a remporté les grands honneurs de sa catégorie grâce à une victoire de 2 à 1 sur les Rebelles du Saguenay Lac-St-Jean en finale.

Tirant de l’arrière en milieu de troisième période lors du match ultime, les Cyclones ont gardé leur calme et elles ont réussi à répliquer rapidement grâce à un but de Lya Michaud. L’attaquante a ensuite joué les héros pour son équipe en comptant son deuxième but du match – son 8e du tournoi – avec quatre minutes à faire à la rencontre. Devant le filet, la gardienne Noemie Fortin a aussi été très bonne, effectuant des arrêts clés.

La formation féminine a ainsi conclu un parcours immaculé de cinq victoires en autant de matchs lors de cette compétition. Elle a du même coup remporté un deuxième championnat provincial consécutif, un bel exploit.

L’équipe championne est composée de Jessy-Kim Morin, Noémie Fortin, Lily-Rose Briand, Maxime Turgeon, Myliane Blanchette, Naomie Bois, Éloïse Mercier, Rosalie Gagnon, Marion Ouellet, Céliane Castonguay, Chanel Chretien, Lya Michaud et Elia Landry.

Notons par ailleurs que les formations M11B et M13A ont vu leur parcours respectif se terminer en quart-de-finale. L’équipe des Cyclones M18 AA s’est inclinée en prolongation en demi-finale. Enfin, les M15 AA ont connu un parcours un peu plus difficile avec trois revers.