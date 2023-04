Dany Paradis Giroux se joint aux Riverains 17U AAA

L’organisation des Riverains du Bas-Saint-Laurent a annoncé la nomination de Dany Paradis Giroux comme entraîneur pour son équipe Midget AAA, le 3 avril. Dans la région, l’athlète est reconnu pour ses performances avec les Braves Batitech du Témiscouata dans la Ligue senior Puribec.

Pour le coach en chef des Riverains, Éric Rousseau, l’arrivée de Paradis-Giroux est une excellente nouvelle pour l’organisation bas-laurentienne. «Tout d'abord, l'arrivée de Dany Paradis-Giroux comme entraîneur au sein de notre équipe représente un atout majeur pour le développement de nos jeunes lanceurs. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un individu au parcours impressionnant dans le monde du baseball […] Les joueurs auront ainsi l'opportunité de bénéficier de ses connaissances et de son expérience pour améliorer leurs performances», a-t-il partagé.

Ancien joueur au William Wood University aux États-Unis et ancien joueur professionnel avec les Capitales de Québec en 2019, Dany Paradis-Giroux est un passionné de ce sport et possède une grande expertise. Il se dit lui aussi excité par le défi qui se présente.

«Ce sera une nouvelle expérience pour moi en tant qu’entraîneur, puisque que je suivrai une équipe tout au long de l’été pour la première fois. Je suis choyé de pouvoir contribuer au développement des joueurs élite de notre région. Ils sont motivés à apprendre et à se développer pour atteindre le prochain niveau et je crois être en bonne position pour les aider. Le Midget AAA est l’une des catégories/ligue qui m’a fait apprendre le plus sur le terrain, mais aussi, comme personne. J’ai hâte d’ajouter mon grain de sel à la vie de tous ces jeunes joueurs», a-t-il dit.

Les Riverains disputeront 53 parties cet été, en plus du tournoi de mi-saison et des séries éliminatoires. Le coup d’envoi aura lieu le 16 mai à Québec, alors que la première partie locale sera disputée le 19 mai.