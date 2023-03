Patinage de vitesse : Maude Perron est championne canadienne

La patineuse de vitesse Maude Perron de Notre-Dame-du-Portage a remporté plusieurs médailles, dont l’or, lors du plus récent Championnat canadien de l’Est qui avait lieu à Oakville, en Ontario, la fin de semaine dernière.

Maude Perron a remporté le titre de championne canadienne à l’épreuve du 400 mètres. Elle a également remporté l’argent et le bronze au relais féminin et au relais mixte, tout en terminant troisième de son groupe d’âge au 1000 mètres et sixième au 1500 mètres et au 800 mètres.

La région était aussi représentée par Laurence Charron lors de cette compétition. La jeune patineuse a aussi offert de très belles performances qui lui ont permis de revenir à la maison avec deux médailles, une d’argent relais mixte et une de bronze au relais féminin.

Classée 18e au début de la compétition, elle a fait une belle amélioration en terminant 11e au cumul des quatre courses. Elle a notamment terminé au 8e rang du 400 mètres.

Par ailleurs, durant la même fin de semaine avait lieu le Championnat provincial longue piste à Québec. Yoan Perron, le frère de Maude, y a gagné une médaille d’argent au 500 mètres et une médaille de bronze au 1000 mètres.

Les patineurs seront de retour à la compétition dans deux semaines à Trois-Rivières pour la dernière compétition de la saison.