Les 3L tenteront d’éviter l’élimination le 29 mars 

On dit que la confiance est souvent le premier secret du succès, que malgré les épreuves et les embûches, l’important, c’est de continuer à croire en soi et de persévérer. Voilà une philosophie qu’a mis en pratique le joueur de hockey louperivois Carl-Anthony Massé ces derniers mois. Et force est de constater que la suite lui a souri. Au terme ...