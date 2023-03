Surprise à la pesée pour l’adversaire de Leïla Beaudoin 

C’était jour de pesée officielle pour Leïla Beaudoin qui doit affronter Laura Avendano Mondragon au Casino de Montréal ce jeudi. Et surprise! L’adversaire de l’athlète de Témiscouata-sur-le-Lac s’est présentée à 136,6 livres, soit 6,6 livres au-dessus de la limite permise.

Dans une entrevue qu’elle a accordé au journaliste Benoît Rioux, du Journal de Montréal, la cogneuse de 26 ans n’a pas caché être insultée par la situation et le manque de préparation physique de la Mexicaine. «C’est irrespectueux», a-t-elle déclaré.

Leïla Beaudoin a de son côté respecté son engagement en faisant osciller la balance à 129,6 livres, preuve de son sérieux et des efforts qu’elle a fournis en gymnase à l’approche de son neuvième duel chez les pros.

Selon toute vraisemblance, le combat devrait avoir lieu malgré tout. La protégée de Eye of the Tiger Management a confirmé que son équipe et elle ont accepté de maintenir l’affrontement. «Je n’ai pas fait tout ce travail-là au gymnase pour rien», a-t-elle dit.

Une nouvelle limite de 140 livres a été exigée pour le jour du combat et celle-ci devra être respectée de part et d’autre. Autrement, le duel pourrait être compromis.

Beaudoin (8-0, 1 K.-O.) et Mondragon (6-0, 2 K.-O.) sont invaincues jusqu’ici chez les professionnels. La dernière victoire de la Témiscouataine - qui a récemment franchi le top 5 mondial, selon BoxRec - remonte au 16 décembre. Elle avait alors vaincu l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir par décision unanime des juges.

Le combat sera présenté en sous-carte d’un gala mettant en vedette Christian Mbilli.