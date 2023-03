Maxime St-Cyr mène les 3L à la victoire 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont pu compter sur leur meilleur pointeur pour les mener à une victoire de 6 à 4 contre le Cool Fm de Saint-Georges, ce dimanche 12 mars. Maxime Saint-Cyr a récolté trois buts dans ce gain célébré au Centre Premier Tech, devant plus de 850 partisans.

Après une période qui s’est conclue sur un pointage égal de 1-1, les 3L ont pris le contrôle de cette rencontre avec trois buts consécutifs dès le début du second engagement. Les unités spéciales ont d’ailleurs joué un rôle clé, puisque le premier but a été marqué en avantage numérique, alors que les deux autres ont été réussis en désavantage numérique en moins de 20 secondes l'un de l'autre.

Au 3e engagement, les visiteurs ont tenté de revenir de l’arrière, mais deux buts de Maxime St-Cyr (dont un dans un filet désert) ont sécurisé la victoire.

Au total, les 3L ont marqué deux buts en A.N. et trois en D.N. au cours de cette rencontre.

Mathieu Guertin, Vincent Ouellet-Beaudry et Simon Chevrier ont été les autres marqueurs. Louick Marcotte et Janick Asselin ont aussi connu un bon match.

Devant le filet, le nouveau gardien Étienne Montpetit a été solide, repoussant 29 tirs. Les nouveaux-venus Vincent Deslauriers (1 passe) et Olivier Desjardins (1 passe) ont aussi bien également bien fait à leur premier match avec l'équipe.

Notons que Maxime St-Cyr a une récolte de 23 buts et 21 mentions d’aide en 35 matchs. Il est actuellement le meilleur buteur de la LNAH.