Une belle participation du Club Les Perce-Neige du Témiscouata

Six patineuses représentaient le Club de patinage artistique Les Perce-Neige du Témiscouata lors de la compétition Invitation Donald Chiasson qui se tenait du 24 au 26 février. Le club a connu de belles performances.

Pour les catégories qui reçoivent des rubans, Elfé Lyonnais Moreau a obtenu le ruban bronze en STAR 3.

Pour les catégories avec médailles, Myrtèle Lyonnais Moreau a monté sur la troisième marche du podium en STAR 4 (13 ans et moins) tandis que Maïka Pelletier a terminé en 8e place dans la catégorie STAR 4 (13 ans et plus). Anna Gagnon et Chloé Gagné ont pris respectivement la 6e et 7e place en STAR 5 (13 ans et moins). Dans la catégorie STAR 8, Delphine Dumont Michaud a pris la 8e place.

La prochaine compétition se tiendra à Matane les 31 mars, 1er et 2 avril prochains.