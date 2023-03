Le Ballon sur glace mineur du Témiscouata sera l’hôte du Challenge M16 

Le dimanche 5 et le lundi 6 mars prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata va accueillir, en collaboration avec la Fédération québécoise de ballon sur glace, le Challenge M16 (16 ans et moins). C’est un total de 10 équipes et de 150 joueurs qui seront attendus à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano.

Les joueurs proviendront notamment du Témiscouata, de Sayabec, du Centre-du-Québec, de Lanaudière, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. C’est un total de 22 parties qui seront disputées lors des 2 jours de compétition.

Le premier match du tournoi débutera le dimanche 5 mars à 13 h alors que l’équipe hôte féminine T-Miss se frottera à l’Abitibi-Témiscamingue. Le club du Blitz du BSG mineur du Témiscouata disputera sa première rencontre la même journée soit à 14 h 50.

Les garçons croiseront aussi le fer avec l’Abitibi-Témiscamingue.

Le dernier match du Challenge débutera le lundi à 19 h 05, suivi d’une remise des médailles à 20 h. L’horaire des parties est disponible sur le site Web de la Fédération québécoise de ballon sur glace.

Il n’y aura aucun coût d’entrée pour assister aux différentes joutes. Aussi, des matchs seront webdiffusés. Il y aura également présentation des joueurs et certains athlètes accorderont des entrevues sur le Web.

Ce Challenge M16 permettra de connaître les équipes qui auront la chance d’aller démontrer le ballon sur glace aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup le mardi 7 mars. Les 4 matchs où le ballon sur glace sera en démonstration auront lieu au Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup. Les deux matchs M16 Féminin prendront place à 9 h et à 11 h. Puis, les deux autres matchs M16 Masculin auront lieu à 10 h et 12 h.

Le BSG mineur se réjouit de voir son sport en démonstration aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup : «Le ballon sur glace a été présent dans les premières éditions des Jeux du Québec, du milieu des années 70 jusqu’au début des années 80. Le ballon sur glace a refait une brève apparition lors des Jeux du Québec d’Alma en 2017. Rivière-du-Loup est un endroit tout désigné pour faire un retour aux Jeux après l’excellent accueil des gens de cette ville lors du Championnat canadien juvénile de ballon sur glace en 2019.

Souhaitons que les Jeux seront une expérience inoubliable pour les jeunes M16 présents, qu’ils garderont de bons souvenirs et qu’ils continueront à pratiquer et à promouvoir le ballon sur glace à leur tour», a souligné le Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.