Zachary Émond, nouveau membre de l’organisation des Devils

Plusieurs joueurs ont fait partie de l’échange monstre qui a envoyé Timo Meier, l’un des attaquants les plus convoités de la période des échanges de la Ligue nationale de hockey (LNH) des Sharks de San Jose aux Devils du New Jersey. Parmi ceux-ci, on retrouve Zachary Émond de Saint-Cyprien.

L’athlète de 22 ans, qui faisait partie de l’organisation des Sharks depuis son repêchage en 2018, fait maintenant partie de l’organisation des Devils. Au total, 9 joueurs et 4 choix au repêchage ont été impliqués dans cette transaction annoncée le 26 février en soirée.

Cette saison, Zachary Émond – un ancien joueur des Albatros du Collège Notre-Dame – a disputé 4 rencontres dans la ECHL avec le Thunder de Wichita. Il a récolté trois victoires, maintenant une moyenne de buts alloués de 2.22 et une moyenne de 0,936.

Plus de détails à venir...