Cinq équipes pour la 45e saison de la ligue Puribec 

Les gouverneurs des équipes de la Ligue de baseball Puribec se sont réunis lors de la dernière fin de semaine afin d’élaborer un nouveau plan de match en vue de la prochaine saison qui se jouera finalement à cinq clubs.

Considérant le départ de l’équipe de Montmagny pour un autre circuit et le retrait de la formation d’Edmundston annoncé dans les jours précédents, les dirigeants ont décidé de jouer une saison de 20 parties.

Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Grand-Sault joueront ainsi cinq rencontres contre chacune des autres formations. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires. Les positions 4 et 5 s’affronteront au premier tour dans une série 3 de 5. Le carré d’as se disputera les grands honneurs lors des demi-finales et d’une finale 4 de 7.

Les équipes avaient au préalable effectué leurs demandes au président pour obtenir la permission d’aligner des joueurs importés qui répondront aux nouvelles conditions votées en assemblée générale annuelle à l’automne. En ce sens, Rimouski et Grand-Sault avec deux, Témiscouata et Rivière-du-Loup avec un, pourront compter sur des joueurs hors territoire. La formation de Trois-Pistoles est toujours en réflexion sur le sujet.

Le président Denis Bérubé a tenu à revenir sur la triste nouvelle concernant Edmundston. «Je veux remercier Jean Lebel, tous les organisateurs et bénévoles qui ont permis de faire renaitre le baseball senior à Edmundston, une ville riche en histoire de baseball», a-t-il indiqué.

La 45e saison de la Ligue de baseball Puribec prendra son envol en mai prochain.